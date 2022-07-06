"В огне наши небеса". Монатик выпустил альбом, полный ярости и веры в победу
Монатик выложил в сеть премьерный концептуальный альбом о войне "ART Оборона" — с треками и стихами-монологами. Читайте рецензию Фокуса на новый альбом звезды.
Монатик первым из украинских звезд выпустил целый концептуальный альбом, посвященный войне с РФ. В нем – девять треков на украинском и русском языках: четыре песни и пять стихотворных монологов. Наш король фанка, собиравший стадионы, еще никогда не был таким яростным: в альбоме "ART Оборона" есть треки, полные горечи и огня, изобличающие "молчащих" россиян, есть прямые, желчные обращения к войне, которая разрушила жизнь миллионов украинцев, к Путину, тонущему в крови. Но также есть и нежная баллада, обращенная к любимой женщине, которую лирической герой Монатика стремится защитить от военных невзгод.
На Youtube выложен премьерный альбом Монатика "ART Оборона" – это очень необычное музыкальное и поэтическое полотно, где звезда украинского фанка пытается передать свои личные ощущения от страшного бедствия, свалившегося на Украину.
"Это моя личная музыкальная история войны, которая, к сожалению, до сих пор продолжается. По крайней мере, те мысли, которые сегодня удалось превратить в стихи и музыку, — рассказывает музыкант. — История войны у каждого своя, очень похожая, тяжелая и страшная, но с верой в будущее. С верой в нашу победу! Почти 5 месяцев тревоги, страдания, страха и гнева, попыток найти себя, свою семью в разбитых мечтах, которые превратились в 19 минут музыкальных размышлений. Сегодня самое главное — не отчаяться, поэтому надеюсь, что "ART Оборона" не получит продолжения и война скоро исчезнет из Украины. А эта музыка сможет отвлечь, вдохновить, напомнить", – так Монатик прокомментировал свое творение под видео.Важно
В этом LP Дмитрий Монатик, пожалуй, предстает в необычном для себя свете. Мы все его знали как виртуоза танцевальных мелодий, зажигательного ритма и, собственно, композитора, который умело производит хиты для релакса — вроде "Вечериночки". Хотя нельзя сказать, что как поэт он был легковесен в своих песнях: там всегда присутствовала тема личного успеха, обретения себя как личности. Для миллионов украинских подростков Монатик стал определенным ориентиром, его преданных фанов даже в шутку называют "Свидетелями Монатика".
24 февраля 2022 Монатик находился с женой и двумя детьми на отдыхе в Барселоне — и с началом войны стал беженцем. Теперь певец дает немало концертов в Европе, средства от которых поступают ВСУ. Об этом и строки из альбома:
"Будинок рідний враз перетворився на намет.
І вони не забудуть тих очей,
Що закривалися від рук твоїх із злим татуюванням Z.
Йди геть!"
Хоть музыкант и не называет в своих текстах конкретных адресатов, ясно, что его яростные слова обращены к россиянам, России, Путину, российской пропаганде. Он едко спрашивает своего безымянного российского визави:
"А давай-ка ты хоть раз признаешь правду?
Ты никакой не врач, и операции любые совершать не волен.
Ведь правда в том, что ты и есть война
И врач нужен тебе, ведь ты смертельно болен.
Сердце кровью обливается, трещит по швам,
От этого не избавиться ни нам, ни вам, ни молчунам".
Это тоже явное обращение к Путину и его молчащим о войне соотечественникам:
"Пока он в нашей крови тонет,
Быть может, в ней захлебнется вскоре.
От этого не убежать
Да как нам это выдержать?
В огне наши небеса
Свободные.
Что там за люди?
И кто их осудит
За закрытые глаза".
Вопрос "Кто их осудит?" пока что звучит риторически.
Однако Монатик множество раз говорит о вере в Украину, что мы выстоим:
"Во мне не убить любовь,
Во мне не убить мечты.
Вам не увидеть наших слез потом,
И наши дети обретут свой дом!"
Было бы неправдой сказать, что абсолютно весь альбом наполнен гневом и негативными эмоциями. Самая лирическая здесь вещь – это нежная баллада "Пригорни", посвященная жене поп-звезды. Там трогательно звучит:
"Я тебе пригорну,
Іди до мене, ну.
Я накрию, прикрию тебе у цю війну.
Ти,
Давай вийдемо з темноти
Згадай, так сяяти вмієш лише ти
Танцюй зі мною, так як ніби в останній раз,
Я дивлюсь на тебе ніби зупинився час".
Подводя итоги, скажем, что получилась у Монатика, как и в мюзикле "Ритм", довольно концептуальная работа. И хотя в музыкальном отношении это все тот же американский хип-хоп и фанк в духе Bruno Mars и Pharrell Williams, нашему композитору удалось совершенно неожиданно скрестить танцевальный фанк с войной. И, как ни парадоксально, вышло органично.
Послушать новое творение Монатика можно на Youtube: есть трек-лист, нажимая на определенное время вы можете услышать ту или иную композицию или слушать альбом целиком.Важно