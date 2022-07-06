"В огне наши небеса". Монатик выпустил альбом, полный ярости и веры в победу

Монатик выложил в сеть премьерный концептуальный альбом о войне "ART Оборона" — с треками и стихами-монологами. Читайте рецензию Фокуса на новый альбом звезды.

Монатик первым из украинских звезд выпустил целый концептуальный альбом, посвященный войне с РФ. В нем – девять треков на украинском и русском языках: четыре песни и пять стихотворных монологов. Наш король фанка, собиравший стадионы, еще никогда не был таким яростным: в альбоме "ART Оборона" есть треки, полные горечи и огня, изобличающие "молчащих" россиян, есть прямые, желчные обращения к войне, которая разрушила жизнь миллионов украинцев, к Путину, тонущему в крови. Но также есть и нежная баллада, обращенная к любимой женщине, которую лирической герой Монатика стремится защитить от военных невзгод.

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[ + – ] Монатик на благотворительном концерте "Жизнь победит" (Life will win) в Будапеште Фото: Getty Images

На Youtube выложен премьерный альбом Монатика "ART Оборона" – это очень необычное музыкальное и поэтическое полотно, где звезда украинского фанка пытается передать свои личные ощущения от страшного бедствия, свалившегося на Украину.

"Это моя личная музыкальная история войны, которая, к сожалению, до сих пор продолжается. По крайней мере, те мысли, которые сегодня удалось превратить в стихи и музыку, — рассказывает музыкант. — История войны у каждого своя, очень похожая, тяжелая и страшная, но с верой в будущее. С верой в нашу победу! Почти 5 месяцев тревоги, страдания, страха и гнева, попыток найти себя, свою семью в разбитых мечтах, которые превратились в 19 минут музыкальных размышлений. Сегодня самое главное — не отчаяться, поэтому надеюсь, что "ART Оборона" не получит продолжения и война скоро исчезнет из Украины. А эта музыка сможет отвлечь, вдохновить, напомнить", – так Монатик прокомментировал свое творение под видео.

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В этом LP Дмитрий Монатик, пожалуй, предстает в необычном для себя свете. Мы все его знали как виртуоза танцевальных мелодий, зажигательного ритма и, собственно, композитора, который умело производит хиты для релакса — вроде "Вечериночки". Хотя нельзя сказать, что как поэт он был легковесен в своих песнях: там всегда присутствовала тема личного успеха, обретения себя как личности. Для миллионов украинских подростков Монатик стал определенным ориентиром, его преданных фанов даже в шутку называют "Свидетелями Монатика".

24 февраля 2022 Монатик находился с женой и двумя детьми на отдыхе в Барселоне — и с началом войны стал беженцем. Теперь певец дает немало концертов в Европе, средства от которых поступают ВСУ. Об этом и строки из альбома:

"Будинок рідний враз перетворився на намет.

І вони не забудуть тих очей,

Що закривалися від рук твоїх із злим татуюванням Z.

Йди геть!"

Хоть музыкант и не называет в своих текстах конкретных адресатов, ясно, что его яростные слова обращены к россиянам, России, Путину, российской пропаганде. Он едко спрашивает своего безымянного российского визави:

"А давай-ка ты хоть раз признаешь правду?

Ты никакой не врач, и операции любые совершать не волен.

Ведь правда в том, что ты и есть война

И врач нужен тебе, ведь ты смертельно болен.

Сердце кровью обливается, трещит по швам,

От этого не избавиться ни нам, ни вам, ни молчунам".

Это тоже явное обращение к Путину и его молчащим о войне соотечественникам:

"Пока он в нашей крови тонет,

Быть может, в ней захлебнется вскоре.

От этого не убежать

Да как нам это выдержать?

В огне наши небеса

Свободные.

Что там за люди?

И кто их осудит

За закрытые глаза".

Вопрос "Кто их осудит?" пока что звучит риторически.

Однако Монатик множество раз говорит о вере в Украину, что мы выстоим:

"Во мне не убить любовь,

Во мне не убить мечты.

Вам не увидеть наших слез потом,

И наши дети обретут свой дом!"

Было бы неправдой сказать, что абсолютно весь альбом наполнен гневом и негативными эмоциями. Самая лирическая здесь вещь – это нежная баллада "Пригорни", посвященная жене поп-звезды. Там трогательно звучит:

"Я тебе пригорну,

Іди до мене, ну.

Я накрию, прикрию тебе у цю війну.

Ти,

Давай вийдемо з темноти

Згадай, так сяяти вмієш лише ти

Танцюй зі мною, так як ніби в останній раз,

Я дивлюсь на тебе ніби зупинився час".

Подводя итоги, скажем, что получилась у Монатика, как и в мюзикле "Ритм", довольно концептуальная работа. И хотя в музыкальном отношении это все тот же американский хип-хоп и фанк в духе Bruno Mars и Pharrell Williams, нашему композитору удалось совершенно неожиданно скрестить танцевальный фанк с войной. И, как ни парадоксально, вышло органично.

Послушать новое творение Монатика можно на Youtube: есть трек-лист, нажимая на определенное время вы можете услышать ту или иную композицию или слушать альбом целиком.

[ + – ] Новый альбом Монатика "ART Оборона", посвященный войне с Россией

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