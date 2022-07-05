Казус Бардаша. Почему украинский продюсер "Грибов" в этой войне выбрал сторону России

Продюсер Юрий Бардаш, судя по видео, сознательно сжег мосты в Украине, разорвав отношения с коллегами и семьей.

Медиа и соцсети заполнены острыми обсуждениями антиукраинских заявлений крупного отечественного продюсера Юрия Бардаша, создавшего мега популярные проекты "Грибы" и Wellboy: "Это самоубийство!" Четыре месяца молчавший продюсер за полтора часа прямого эфира все подробно разъяснил: он не с украинцами. Не со своей командой артистов и даже не семьей. Но это – его сознательный выбор в российско-украинской войне.

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На сегодня Бардаш в Инстаграме удалил все посты, кроме двух видео – его прямой видеоэфир, записанный вечером 1 июля. Там Бардаш внятно озвучил свою позицию: полтора часа в двух частях в открытом доступе. У первой части 76 тыс. просмотров, у второй – 100 тысяч.

[ + – ] Первая часть видеооткровений Юрия Бардаша

[ + – ] Вторая часть видеооткровений Юрия Бардаша

Появлению видео предшествовал ряд событий. В июне заявили о прекращении отношений со своим продюсером многие сотрудники Бардаша: разорвал контракт с ним Антон Вельбой и саундпродюсер и режиссер клипов Wellboy Евгений Триплов. Фронтмен группы неошансона "Коррупция", которую продюсировал Бардаш, Миша Крупин первым четко поведал, что Бардаш, находящийся за границей, не планирует возвращаться в Украину: "Российского паспорта у него еще нет. Его не так легко получить. Он сейчас в Грузии. Но, как я понял, он действительно собирается перебираться в Россию". По поводу своих разговоров с Юрием Крупин заметил: "Сначала мы еще общались. А дальше началось из серии "национализм – враг человечества".

Итак, сейчас продюсер в Грузии. А начало войны застало его на Шри-Ланке, где он отдыхал с женой и дочкой. То есть, российские ракеты у него над головой не летали – отметим этот факт.

Вельбой в начале июня рассказывал, что Юрий Бардаш не приезжает в Украину из Грузии из-за дочери. Коллеги Бардаша все продолжали выпытывать у него, почему он молчит о войне?

"Четыре месяца я молчал", — заявил Бардаш на старте своего видео и – выдал по полной! Как теща на свадьбе из рассказа Жванецкого: "Я не хотела выступать, но я скажу!".

Обратите внимание на одну деталь: в эмоциональных высказываниях Бардаша все, что связано с Украиной – в отрицательном свете, а все что с СССР и Россией – в положительном. И война, которую он наблюдал за границей, не поменяла его отношения.

НЕГАТИВ. Основные тезисы из видео Юрия Бардаша

Власть – врет

Украинскую власть Бардаш ругает, говоря, что она лгала по поводу скорой победы после полномасштабного вторжения РФ, а теперь массово мобилизует население. О том, что российская власть рассказывала, что за три дня возьмет Киев – Юрий ни слова.

"Прошло 4 месяца, что у нас есть? Мы все помним, что говорили те "говорящие головы", что мы все и всех "сделаем", и мы им верили. Но что мы имеем? Херсон – ушел, его нет. Запорожская область – на половину, Донбасс – то же самое. Соответственно, политика расшатывания ненависти, которую нам предложило руководство, пошла не на пользу", — утверждает продюсер.

Отбитые у врага Киев, Сумы, Чернигов, Харьков – не упоминаются.

О ненависти

"Повестка медиа и в политике пошла на ненависть в обществе, — продолжает Бардаш. — После событий в Буче как по команде транслируют одно и то же. Начали называть россиян свинособаками. Как это может помочь решить войну, когда только происходит обострение ситуации?".

Неправильные ценности ЕС

"За что народ сейчас умирает? За то, чтобы легче было геям, за либеральные ценности? Я не против геев, ну бывает, кто-то любит "помесить глину". Окей, меси себе аккуратно, за закрытыми дверями… Европейские ценности: зеленая энергетика? Вы смеетесь ли? Это цирк. Безвиз? За это мы все будем умирать? Не вы, а пацаны из сел".

О ВСУ

"Какое ВСУ? Это те пацаны, которые жили в своей деревне, коровам хвосты крутили? Их просто схватили всех, и в печку. Матери сошли с ума от горя. Нет пацанов, нет никого. А наши артисты взывают: "Поможем ВСУ".

Зря собираем деньги на вооружение

"Отдайте последнюю копейку на "Байрактары". Чтобы вы знали, люди "тырят" деньги из фондов, которые их собирают. 30% на карман падает, и за эти деньги живут. Вы отдаете последнюю копейку, а как жить будете – никого не волнует".

Украинцы – заложники

"В моем понимании, украинский народ сейчас находится в заложниках, и начнутся теракты, которые людям даже не снились. 11 сентября будет казаться цветочками по сравнению с тем, что будут устраивать на территории Украины".

О семье

Жена, Елизавета Бардаш, написала в Инстаграм: "Юра, прощай, Юра прости" (#українапонадусе). Про Юру – строчка из "Неангелов".

Бардаш: "От меня открестились все. Моя жена просто сказала не дотрагиваться до моей дочери, что я предатель. Я ее понимаю, ей 25 лет, она выросла в Украине и не знает ничего другого. Но в Украине живут не только малолетки, вы поймите это. Мир не крутится вокруг 10% населения страны".

Об украинстве в себе и своей команде

"Я что, не люблю Украину? Люблю. Я стал искать в себе украинство. И решил сделать украинский проект. После этого появился Вельбой… Парень не от мира сего. Выпускаем "Гуси" – все радуются. Я принимаю решение, что буду качать украинскую культуру. Но потом пандемия… А сейчас вся команда от меня отвернулась: "Пошел вон". Вы даже не представляете, что на меня льют эти люди, которые вчера с моей руки кормились".

Объявили сепаратистом

"Меня объявили приспешником России, коллаборационистом, сепаратистом. Я понимаю, вы все злые. Но это не я разжигаю межнациональную рознь. Я этого не делал. Я за дружбу всегда выступал… А на выходе: от меня открестились все".

[ + – ] Wellboy, один из "подопечных" Юрия Бардаша, на благотворительном концерте "Жизнь победит" в Будапеште Фото: Getty Images

ПОЗИТИВ. О cоветском детстве, России и капитуляции Японии

Рожденный в СССР

Юрий излагает в начале видео биографию, уточняя, что родился в Алчевске в 1983. В СССР. На Донбассе он жил в приюте, а потом воспитывался приемными родителями. Несмотря на явно непростое детство, Бардаш его оценивает положительно, подчеркивая, что первые семь лет жизни в УССР сформировали его советское сознание.

РФ – могучая и непобедимая

"Я с 2007 года общался с РФ, а до этого ездил на гастроли, объездил всю Россию. Потенциал этой страны не сравнится ни с одной страной в мире. Это многим не понравится, но давайте называть все своими именами. Это огромная территория, с ресурсами, большой культурой, это факт… А люди, разрушающие Пушкиных и Лермонтовых, называются бандерами. "Бандеровцы" вырезали поляков по сотне тысяч… Все, с кем я имею дело, никогда в жизни не прочли историческую книгу, а сегодня они все мастера. Я не мастер, я чувствую сердцем и немного пожил, мне 39… Рядом с нами есть сосед, Россия. Он большой, могучий, жесткий, северный сосед. Вы хотите их уничтожить в праведном гневе? Но как это может произойти?".

Совет Украине – сдаться: Япония стала классной после капитуляции

"Как это все может закончиться? Вы все знаете Японию? Великолепная страна, передовая, технологическая, культура сохранилась. Что они сделали, когда была война с Америкой? Что сделали все мудрые руководители? Они капитулировали. Сейчас это одна из самых развитых стран. Они вовремя приняли правильное решение".

"Мы рискуем оказаться там, куда направляемся" — пророчески написал недавно Юрий в своем телеграм-канале "Философия Бардаша". И, судя по всему, он скоро окажется в России, пожертвовав украинскими коллегами и даже семьей.

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