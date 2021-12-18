Свежая кровь. Топ-7 молодых украинских музыкантов, покоривших YouTube (видео)

DOROFEEVA — gorit, Wellboy — "Гуси", KALUSH — Додому (feat. Skofka), Лилу45 — Восемь, UlianaRoyce — Sayounara, Skofka — "Крузак", TVORCHI — Believe. Украинские треки, которые собрали на Youtube миллионы просмотров.

DOROFEEVA — gorit

72 млн просмотров

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Возраст — 31 год

[ + – ] DOROFEEVA — gorit

На большую сцену Надя Дорофеева по­пала лет эдак 16 назад, но мегапопулярность к ней пришла благодаря участию в суперуспешном дуэте "Время и Стекло", который просуществовал десятилетие и распался на гребне славы в прошлом году. Надя переметнулась на сольный проект Dorofeeva, первым же синглом зафиксировав колесо фортуны в нужном положении.

[ + – ] DOROFEEVA — gorit (Official Music Video)

Во-первых, для старта была выбрана типичная lalasong, то есть незамысловатая песня о любви с повторяющимся напевом на "ла-ла-ла".

Во-вторых, клип к ней сняла самая титулованная украинская клипмейкер Таня Муиньо (умудрившись один из танцев забацать на Аллее Героев Небесной сотни, тем самым устроив крупный скандал).

Ну и в-третьих, 30-летняя Дорофеева так безошибочно попала в азиатские тренды, что стала первой украинской артисткой, приглашенной выступить на фестивале современной корейской культуры k-pop.

Wellboy — "Гуси"

15 млн просмотров

Возраст — 21 год

[ + – ] Wellboy — "Гуси"

Жаль, что нет у нас титула "Золушка года", а не то получил бы его Антон Вельбой — он же проект Юрия Бардаша Wellboy. Простой хлопец из сумского села Грунь с населением около 2 тыс. жителей, которое кроме образцовой свинофермы славится еще музеем Остапа Вишни, взорвал YouTube песней "Гуси". В нем в одном образном ряду — гуси и Иоганн Себастьян Бах (не спрашивайте). Щемящая лирика, но с долей иронии. Наив и простота, но с пластинкой Рихтера под мышкой. От профессионального каменщика, клавшего на стройке кирпичи, такого точно никто не ожидал.

[ + – ] Wellboy — "Гуси"

Клип на песню снимали в Пирогово, задействовав двух гусей (как годится, серого и белого) — Асю и Васю. Артиста капитально взял на прицеп продюсер Бардаш ("Грибы") и после "Гусей" уже появился новый хит — "Вишнi". Певец переехал в Киев и вовсю работает над дебютным альбомом.

Kalush — "Додому" (feat. Skofka)

12 млн просмотров

Возраст фронтмена Олега Псюка — 27 лет

[ + – ] KALUSH — Додому (feat. Skofka)

Рэп ворвался в Украину через восток — очаг хип-хоп-культуры еще в 1990-е разожгли харьковские музыканты. До сих пор бытует поговорка, похожая на правду: в какой харьковский подъезд не зайди, в каждом найдешь хотя бы по одному рэперу. Долгое время Харьков держал абсолютное первенство, пока лет пять назад культурную карту Украины не уравновесил западноукраинский Калуш. Его самой яркой звездой стал одноименный Kalush — команда из трех человек, основатель и солист которой — дерзкий парень в розовой панамке по имени Олег Псюк.

[ + – ] KALUSH — Додому (feat. Skofka)

Уже на старте, в 2019 году, клипы Kalush набирали по 1–2 млн просмотров на YouTube, год назад парни выпустили совместную работу с alyona alyona, набравшую почти 10 млн просмотров, а полгода назад неожиданно дошли до дюжины миллионов с совсем новым артистом — здолбучанином Skofka. Секретом успеха их ностальгической песни "Додому", для которой даже полноценного клипа не сняли — только студийное lyricvideo, — по-хорошему, должны бы заняться антропологи. Потому как там точно зашит тот код нации, который мы все упорно ищем.

Лилу 45 — "Восемь"

5 млн просмотров

Возраст — 21 год

[ + – ] Лилу45

Киевлянка Людмила Белоусова начала карьеру певицы весной 2021-го и уже стала первым и единственным украинским музыкантом, удостоившимся поддержки AppleMusic. Чтобы понимать, что это может значить, вспомним, что на старте они же "пропушили" Билли Айлиш.

[ + – ] Лилу45 — Восемь (2021)

[ + – ] Лилу45 — Восемь (Премьера трека)

Лилу 45 поет на русском, считает себя космополитом, затрагивает феминистские темы, а еще в силу возраста посвящает треки взаимоотношениям с родителями. Попав в невесомость самоизоляции, девушка установила TikTok, взяла в руки гитару и принялась что-то мурлыкать на фоне семейных фото и собственных детских игрушек. Потом начала приглашать фолловеров на квартирники, а уж дальше ворвалась на стриминговые площадки. Настоящую популярность ей принес… сервис распознавания мелодий Shazam — слыша ее манящий голос в интернете, пользователи так часто интересовались, кто же это, что вывели певицу в топ-30 приложения по ­всему миру.

UlianaRoyce — Sayounara

4 млн просмотров

Возраст — 19 лет

[ + – ] UlianaRoyce — Sayounara

Два основных тренда — опора на украинский фольклор и южнокорейский k-pop — соединились в творчестве Ульяны Лысенко, выступающей под сценическим именем UlianaRoyce. Перечень "студентка, комсомолка, красавица" звучит в современном мире как "певица, телеведущая на телеканале MusicBoxUa, блогер на платформах Instagram та TikTok". Разобраться в том, как составлены ее клипы, невозможно без понимания специфики молодежных соцсетей: цвета должны быть такими кислотными, чтобы инстаграмеры долго разгадывали, какие фильтры использованы, а TikTok-фишки — такими заразительными, чтобы тиктокеры устраивали танцевальные флешмобы прямо на твердом школьном подоконнике. Самой же Ульяне ради съемок самого популярного ее клипа Sayounara пришлось освоить мотоцикл и взять в руки настоящую боевую катану.

[ + – ] UlianaRoyce — Sayounara

Skofka — "Крузак"

3 млн ­просмот­ров

Возраст — 27 лет

[ + – ] Skofka — "Крузак"

Сын милиционера из Здолбунова Владимир Самолюк не слишком обрадовал своего отца, когда совершил каминг-аут: "Папа, я рэпер". Да и сам он, похоже, не сразу это осознал. Еще год назад Самолюк публиковал объявления на сайтах поиска работы, предлагая свои услуги в обработке аудио- и видеомонтажей, а в 2021-м вдруг порвал YouTube, выложив один за другим хиты, как малосольные огурцы из бочки. Помимо нескольких суперуспешных дуэтов с Kalush он выпустил еще и сольники, самый популярный из которых, "Крузак", набрал около 3 млн просмотров на YouTube. Никаких спецэффектов, единоборств и танцев. И даже без клипа — все миллионы набрал сам аудиотрек. Песня повествует о "пациках" и иронично заигрывает… да-да, с k-pop.

[ + – ] Skofka — "Крузак"

TVORCHI — Believe

2,3 млн просмотров

Возраст: Джеффри Кенни — 24 года, Андрей Гуцуляк — 25 лет

[ + – ] TVORCHI — Believe

Андрея Гуцуляка и Джеффри Кенни познакомил фармацевтический факультет Тернопольского национального медицинского университета. Первый пришел ко второму, чтобы улучшить свое знание английского языка. В результате дружба переросла в совместный проект, одно из прекрасных свойств которого, разумеется, безукоризненный английский. В феврале 2019 го­да парни выпустили видео на песню Believe. Оно, по их уверениям, обошлось им в $100. Уже в первые пару дней клип набрал около 400 тыс. просмотров на YouTube, а сама песня оказалась на девятой ступеньке чартов GooglePlay в Украине. Телевизионная же аудитория полюбила TVORCHI благодаря их участию в Нацотборе на Евровидение-2020.

[ + – ] TVORCHI — Believe (Official Video)

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