Свіжа кров. Топ-7 молодих українських музикантів, які підкорили YouTube (відео)

DOROFEEVA — gorit, Wellboy — "Гуси", KALUSH — Додому (feat. Skofka), Лилу45 — Восемь, UlianaRoyce — Sayounara, Skofka — "Крузак", TVORCHI — Believe. Українські треки, які зібрали на Youtube мільйони переглядів.

DOROFEEVA — gorit

72 млн переглядів

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Вік — 31 рік

[ + – ] DOROFEEVA — gorit

На велику сцену Надя Дорофєєва потрапила років десь 16 тому, але мегапопулярність до неї прийшла завдяки участі в суперуспішному дуеті "Время и Стекло", який проіснував десятиліття та розпався на гребені слави минулого року. Надя перекинулася на сольний проект Dorofeeva, першим синглом зафіксувавши колесо фортуни в потрібному положенні.

[ + – ] DOROFEEVA — gorit (Official Music Video)

По-перше, для старту була обрана типова lalasong, тобто нехитра пісня про кохання з повторюваним наспівом на "ла-ла-ла".

По-друге, кліп до неї зняла найтитулованіша українська кліпмейкерка Таня Муіньо (примудрившись один із танців забацати на Алеї Героїв Небесної сотні, тим самим влаштувавши великий скандал).

По-третє, 30-річна Дорофєєва так безпомилково потрапила в азійські тренди, що стала першою українською артисткою, запрошеною виступити на фестивалі сучасної корейської культури k-pop.

Wellboy — "Гуси"

15 млн переглядів

Вік — 21 рік

[ + – ] Wellboy — "Гуси"

Шкода, що немає в нас титулу "Попелюшка року", а то отримав би його Антон Вельбой — він же проєкт Юрія Бардаша Wellboy. Простий хлопець із сумського села Грунь із населенням близько 2 тис. мешканців, яке окрім зразкової свиноферми славиться ще музеєм Остапа Вишні, підірвав YouTube піснею "Гуси". У ньому в одному образному ряді — гуси та Йоганн Себастьян Бах (не питайте). Щемна лірика, але з часткою іронії. Наїв і простота, але з платівкою Ріхтера під пахвою. Від професійного муляра, що клав на будівництві цеглу, такого точно ніхто не очікував.

[ + – ] Wellboy — "Гуси"

Кліп на пісню знімали в Пирогово, задіявши двох гусей (як годиться, сірого та білого) — Асю та Васю. Артиста капітально взяв причіп продюсер Бардаш ("Гриби"), і після "Гусей" уже з'явився новий хіт — "Вишні". Співак переїхав до Києва та працює над дебютним альбомом.

Kalush — "Додому" (feat. Skofka)

12 млн переглядів

Вік фронтмена Олега Псюка – 27 років

[ + – ] KALUSH — Додому (feat. Skofka)

Реп увірвався в Україну через схід — осередок хіп-хоп-культури ще в 1990-і розпалили харківські музиканти. Досі існує приказка, схожа на правду: у який харківський під'їзд не зайди, у кожному знайдеш хоча б по одному реперу. Довгий час Харків мав абсолютну першість, поки років п'ять тому культурну карту України не врівноважив західноукраїнський Калуш. Його найяскравішою зіркою став однойменний Kalush — команда з трьох людей, засновник і соліст якої — зухвалий хлопець у рожевій панамці на ім'я Олег Псюк.

[ + – ] KALUSH — Додому (feat. Skofka)

Уже на старті, у 2019 році, кліпи Kalush набирали по 1–2 млн переглядів на YouTube, рік тому хлопці випустили спільну роботу з alyona alyona, яка набрала майже 10 млн переглядів, а пів року тому несподівано дійшли до дюжини мільйонів із зовсім новим артистом — здолбучанином Skofka. Секретом успіху їхньої ностальгічної пісні "Додому", для якої навіть повноцінного кліпу не зняли — тільки студійне lyricvideo, — по-хорошому, мали б зайнятися антропологи. Тому що там точно зашитий той код нації, який ми всі наполегливо шукаємо.

Лилу 45 — "Восемь"

5 млн переглядів

Вік — 21 рік

[ + – ] Лилу45

Киянка Людмила Білоусова розпочала кар'єру співачки навесні 2021-го і вже стала першим і єдиним українським музикантом, який удостоївся підтримки AppleMusic. Щоб розуміти, що це може означати, пригадаємо, що на старті вони ж пропушили Біллі Айліш.

[ + – ] Лилу45 — Восемь (2021)

[ + – ] Лилу45 — Восемь (Прем'єра треку)

Лилу 45 співає російською, вважає себе космополітом, зачіпає феміністські теми, а ще через вік присвячує треки стосункам із батьками. Потрапивши в невагомість самоізоляції, дівчина встановила TikTok, взяла в руки гітару та почала щось муркотіти на тлі сімейних фото та власних дитячих іграшок. Потім почала запрошувати фоловерів на квартирники, а далі вдерлася на стримінгові майданчики. Справжню популярність їй приніс ... сервіс розпізнавання мелодій Shazam — чуючи її привабливий голос в інтернеті, користувачі так часто цікавилися, хто ж це, що вивели співачку в топ-30 додатку по всьому світу.

UlianaRoyce — Sayounara

4 млн переглядів

Вік — 19 років

[ + – ] UlianaRoyce — Sayounara

Два основні тренди — опора на український фольклор і південнокорейський k-pop — поєдналися у творчості Уляни Лисенко, яка виступає під сценічним ім'ям UlianaRoyce. Список "студентка, комсомолка, красуня" звучить у сучасному світі як "співачка, телеведуча на телеканалі MusicBoxUa, блогерка на платформах Instagram і TikTok". Розібратися в тому, як складені її кліпи, неможливо без розуміння специфіки молодіжних соцмереж: кольори повинні бути такими кислотними, щоб інстаграмери довго розгадували, які фільтри використані, а TikTok-фішки такими заразливими, щоб тіктокери влаштовували танцювальні флешмоби прямо на твердому шкільному підвіконні. Самій Уляні заради зйомок найпопулярнішого її кліпу Sayounara довелося освоїти мотоцикл і взяти в руки справжню бойову катану.

[ + – ] UlianaRoyce — Sayounara

Skofka — "Крузак"

3 млн переглядів

Вік — 27 років

[ + – ] Skofka — "Крузак"

Син міліціонера зі Здолбунева Володимир Самолюк не надто порадував свого батька, коли здійснив камінг-аут: "Тату, я репер". Та й сам він, схоже, не одразу це усвідомив. Ще рік тому Самолюк публікував оголошення на сайтах пошуку роботи, пропонуючи свої послуги в обробці аудіо- та відеомонтажів, а 2021-го раптом порвав YouTube, виклавши один за одним хіти, як малосольні огірки з бочки. Крім кількох суперуспішних дуетів із Kalush, він випустив ще й сольники, найпопулярніший із яких, "Крузак", набрав близько 3 млн переглядів на YouTube. Жодних спецефектів, єдиноборств і танців. І навіть без кліпу — усі мільйони набрав сам аудіотрек. Пісня оповідає про "пациків" і іронічно заграє… так-так,і з k-pop.

[ + – ] Skofka — "Крузак"

TVORCHI — Believe

2,3 млн переглядів

Вік: Джеффрі Кенні – 24 роки, Андрій Гуцуляк – 25 років

[ + – ] TVORCHI — Believe

Андрія Гуцуляка та Джеффрі Кенні познайомив фармацевтичний факультет Тернопільського національного медичного університету. Перший прийшов до другого, щоби покращити своє знання англійської мови. У результаті дружба переросла в спільний проект, одна з прекрасних властивостей якого, зрозуміло, бездоганна англійська. У лютому 2019 хлопці випустили відео на пісню Believe. Воно, за їхніми запевненнями, коштувало їм $100. Уже в перші кілька днів кліп набрав близько 400 тис. переглядів на YouTube, а сама пісня опинилася на дев'ятій сходинці чартів GooglePlay в Україні. А телевізійна аудиторія полюбила TVORCHI завдяки їхній участі в Нацвідборі на Євробачення-2020.

[ + – ] TVORCHI — Believe (Official Video)

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