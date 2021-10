Час романтики. Onuka, Ed Sheeran, Елтон Джон — 7 ніжних треків у плейлисті жовтня (відео)

Напередодні холодів жовтневий плейлист по-літньому теплий, романтичний і багатообіцяючий.

Drake ft. Future and Young Thug

Way 2 Sexy

[ + – ] Drake ft. Future and Young Thug, Way 2 Sexy

Три репери, Дрейк, Ф'ючер і Янг Таг, переспівали хіт 1991 року, воскресивши секс-символів 1990-х. Якщо покорписатися у відео, створеному абсолютно геніальним Дейвом Мейєрсом, то з'явиться довгий список культових фільмів, мультфільмів, коміксів, музичних кліпів, книжок і навіть настінних календарів. Серед цитат — Майкл Джексон і Принц, бой-бенди Boyz II Men і Backstreet Boys, Рембо і моряк Папай, обкладинки жіночих романів і календарі з красивими хлопцями, у яких у руках пила, а за плечима — важкі крила. До слова, оригінал пісні групи Right Said Fred теж був стьобом: музикантам захотілося висміяти самозакоханих качків.

[ + – ] Drake ft. Future and Young Thug — Way 2 Sexy

Океан Ельзи & Один в каное

Місто весни

[ + – ] Океан Ельзи & Один в каное, Місто весни

Нарешті у Львова з'явився свій гімн! У Києва це пісня Шамо "Як тебе не любити", у Одеси — "У Чорного моря" у виконанні Утьосова, а Львів довгий час залишався без культової пісні. І ось "Океан Ельзи" і "Один в каное" красиво зізналися йому в любові у спільній композиції "Місто весни". У ній перераховані всі львівські стереотипи, які начебто вже й не зовсім актуальні, але все одно продовжують створювати міську легенду. І кава там далеко не краща, і річки немає, і натовпи туристів (особливо влітку), а все одно місто весни, розлитого в повітрі аромату кави та романтичних зустрічей біля похованої річки.

[ + – ] Океан Ельзи & Один в каное — Місто весни

ONUKA

GUMA

[ + – ] ONUKA, GUMA

Зарубіжні зірки київську архітектуру радянського періоду полюбили давно, а ось самі кияни шедеври радянського конструктивізму, футуризму та інших "ізмів" цінують куди менше, а локацій знають куди більше, і новий кліп ONUKA демонструє дивну красу цих місць. Із локацій — вхід у метро на станції "Славутич", велотрек, автостанція "Дачна", бібліотека КПІ, готель "Салют" і літня естрада "Мушля" в Маріїнському парку. Пісня піднімає тему байдужості суспільства до людей із інвалідністю, а характерний низхідний електричний мотив запозичений із того ж метро "Славутич", де він вказує вхід людям зі слабким зором.

[ + – ] ONUKA — GUMA

Ed Sheeran

Shivers

[ + – ] Ed Sheeran, Shivers

Сюжети кліпів Еда Ширана — це подарунок усім феміністкам. У новій роботі Ед, як завжди, веселий і іронічний, романтичний і демонстративно слабкий. Зате його прекрасна незнайомка, яку грає Анна-Софія Робб (популярна комедійна актриса із по-дитячому наївними очима і зростом 152 см), виявляється заслуженою каратисткою і рятує свого хлопця від хуліганів.

Режисер кліпу — все той же легендарний Дейв Мейєрс, але ось фабулу йому, безумовно, продиктував сам виконавець. Роботу приємно не тільки дивитися, а й слухати. Як завжди, в Еда мінімум акомпанементу та максимум простоти — бери в руки гітару й повторюй.

[ + – ] Ed Sheeran — Shivers

Chlöe

Have Mercy

[ + – ] Chlöe, Have Mercy

Сестри Бейлі вміють піднімати навколо себе скандали. Спочатку Геллі розбурхала громадськість тим, що погодилася зіграти в рімейку музичного фентезі "Русалонька". Фільм вийде у 2023 році, але образ діснеївської принцеси вже непоправно трансформований: русалонька буде темношкірою — і крапка. Слідом за Геллі її сестра Хлоя випустила першу сольну роботу, через яку запищала сама Бейонсе. Дует Геллі і Хлої останні п'ять років був "під крилом" у компанії Бейонсе, і все ж попдіва не розраховувала, що Хлоя візьме й скопіює у своєї покровительки все найкраще — ще й так, щоб перевершити вчительку. Дивіться самі.

[ + – ] Chlöe — Have Mercy

Lil Nas X

THATS WHAT I WANT

[ + – ] Lil Nas X, THATS WHAT I WANT

Гучний успіх відео української кліпмейкерки Тані Муіньо на пісню репера Lil Nas X — того, де свою підліткову біографію хлопець переказує через біблійні символи, спокушає, а потім заміщає самого диявола, — призвів до того, що ексцентричного репера ми вже сприймаємо як частину своєї рідної культури. Його новий кліп, який знову відкрито дражнить квір-еротикою, насправді цілком укладається в сентиментальну битовуху: після пристрасної пригоди в спортивній роздягальні та романтичного вечора в наметі біля багаття герой кліпу вирішує зробити пропозицію своєму спокуснику, але в того дружина та син. Нічого не залишається, як "одружитися" зі своєю гітарою.

[ + – ] Lil Nas X — THATS WHAT I WANT 2

Elton John, Dua Lipa

Cold Heart

[ + – ] Elton John, Dua Lipa, Cold Heart

Елтону Джону стукнуло 74, що за нинішніми мірками ще навіть не старість, але ось колишній запал і допитливість у ньому, на жаль, пригасли. За одним винятком: варто тільки Елтону побачити рояль, як із ним відбувається перетворення на кшталт реакції Роккі з "Чіпа й Дейла" на сир. Елтон миттєво змінюється й починає вспінювати клавіші, як Посейдон море.

Нове танцювальне життя старим хітам Елтона Джона надав голос Дуа Ліпи. У композицію Cold Heart увійшли цитати з декількох пісень Елтона 1970-1980-х, серед яких Rocket Man, Sacrifice, Kiss the Bride і Where's Shoorah. Результат складно назвати дуетом — скоріше це два роз'єднані голоси в епоху пандемії.