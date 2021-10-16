Час романтики. Onuka, Ed Sheeran, Елтон Джон — 7 ніжних треків у плейлисті жовтня (відео)
Напередодні холодів жовтневий плейлист по-літньому теплий, романтичний і багатообіцяючий.
Drake ft. Future and Young Thug
Way 2 Sexy
Три репери, Дрейк, Ф'ючер і Янг Таг, переспівали хіт 1991 року, воскресивши секс-символів 1990-х. Якщо покорписатися у відео, створеному абсолютно геніальним Дейвом Мейєрсом, то з'явиться довгий список культових фільмів, мультфільмів, коміксів, музичних кліпів, книжок і навіть настінних календарів. Серед цитат — Майкл Джексон і Принц, бой-бенди Boyz II Men і Backstreet Boys, Рембо і моряк Папай, обкладинки жіночих романів і календарі з красивими хлопцями, у яких у руках пила, а за плечима — важкі крила. До слова, оригінал пісні групи Right Said Fred теж був стьобом: музикантам захотілося висміяти самозакоханих качків.
Океан Ельзи & Один в каное
Місто весни
Нарешті у Львова з'явився свій гімн! У Києва це пісня Шамо "Як тебе не любити", у Одеси — "У Чорного моря" у виконанні Утьосова, а Львів довгий час залишався без культової пісні. І ось "Океан Ельзи" і "Один в каное" красиво зізналися йому в любові у спільній композиції "Місто весни". У ній перераховані всі львівські стереотипи, які начебто вже й не зовсім актуальні, але все одно продовжують створювати міську легенду. І кава там далеко не краща, і річки немає, і натовпи туристів (особливо влітку), а все одно місто весни, розлитого в повітрі аромату кави та романтичних зустрічей біля похованої річки.
ONUKA
GUMA
Зарубіжні зірки київську архітектуру радянського періоду полюбили давно, а ось самі кияни шедеври радянського конструктивізму, футуризму та інших "ізмів" цінують куди менше, а локацій знають куди більше, і новий кліп ONUKA демонструє дивну красу цих місць. Із локацій — вхід у метро на станції "Славутич", велотрек, автостанція "Дачна", бібліотека КПІ, готель "Салют" і літня естрада "Мушля" в Маріїнському парку. Пісня піднімає тему байдужості суспільства до людей із інвалідністю, а характерний низхідний електричний мотив запозичений із того ж метро "Славутич", де він вказує вхід людям зі слабким зором.
Ed Sheeran
Shivers
Сюжети кліпів Еда Ширана — це подарунок усім феміністкам. У новій роботі Ед, як завжди, веселий і іронічний, романтичний і демонстративно слабкий. Зате його прекрасна незнайомка, яку грає Анна-Софія Робб (популярна комедійна актриса із по-дитячому наївними очима і зростом 152 см), виявляється заслуженою каратисткою і рятує свого хлопця від хуліганів.Важливо
Режисер кліпу — все той же легендарний Дейв Мейєрс, але ось фабулу йому, безумовно, продиктував сам виконавець. Роботу приємно не тільки дивитися, а й слухати. Як завжди, в Еда мінімум акомпанементу та максимум простоти — бери в руки гітару й повторюй.
Chlöe
Have Mercy
Сестри Бейлі вміють піднімати навколо себе скандали. Спочатку Геллі розбурхала громадськість тим, що погодилася зіграти в рімейку музичного фентезі "Русалонька". Фільм вийде у 2023 році, але образ діснеївської принцеси вже непоправно трансформований: русалонька буде темношкірою — і крапка. Слідом за Геллі її сестра Хлоя випустила першу сольну роботу, через яку запищала сама Бейонсе. Дует Геллі і Хлої останні п'ять років був "під крилом" у компанії Бейонсе, і все ж попдіва не розраховувала, що Хлоя візьме й скопіює у своєї покровительки все найкраще — ще й так, щоб перевершити вчительку. Дивіться самі.
Lil Nas X
THATS WHAT I WANT
Гучний успіх відео української кліпмейкерки Тані Муіньо на пісню репера Lil Nas X — того, де свою підліткову біографію хлопець переказує через біблійні символи, спокушає, а потім заміщає самого диявола, — призвів до того, що ексцентричного репера ми вже сприймаємо як частину своєї рідної культури. Його новий кліп, який знову відкрито дражнить квір-еротикою, насправді цілком укладається в сентиментальну битовуху: після пристрасної пригоди в спортивній роздягальні та романтичного вечора в наметі біля багаття герой кліпу вирішує зробити пропозицію своєму спокуснику, але в того дружина та син. Нічого не залишається, як "одружитися" зі своєю гітарою.
Elton John, Dua Lipa
Cold Heart
Елтону Джону стукнуло 74, що за нинішніми мірками ще навіть не старість, але ось колишній запал і допитливість у ньому, на жаль, пригасли. За одним винятком: варто тільки Елтону побачити рояль, як із ним відбувається перетворення на кшталт реакції Роккі з "Чіпа й Дейла" на сир. Елтон миттєво змінюється й починає вспінювати клавіші, як Посейдон море.Важливо
Нове танцювальне життя старим хітам Елтона Джона надав голос Дуа Ліпи. У композицію Cold Heart увійшли цитати з декількох пісень Елтона 1970-1980-х, серед яких Rocket Man, Sacrifice, Kiss the Bride і Where's Shoorah. Результат складно назвати дуетом — скоріше це два роз'єднані голоси в епоху пандемії.