Время романтики. Onuka, Ed Sheeran, Элтон Джон — 7 нежных треков в плейлисте октября (видео)
В преддверии холодов октябрьский плейлист по-летнему теплый, романтичный и многообещающий.
Drake ft. Future and Young Thug
Way 2 Sexy
Три рэпера, Дрейк, Фьючер и Янг Таг, перепели хит 1991 года, воскресив секс-символов 1990-х. Если поскрести видео, созданное абсолютно гениальным Дэйвом Мейерсом, то появится долгий список культовых фильмов, мультфильмов, комиксов, музыкальных клипов, книжек и даже настенных календарей. Среди цитат — Майкл Джексон и Принц, бой-бэнды Boyz II Men и Backstreet Boys, Рэмбо и моряк Папай, обложки дамских романов и календари с красивыми парнями, у которых в руках пила, а за плечами — тяжелые крылья. К слову, оригинал песни группы Right Said Fred тоже был стебом: музыкантам захотелось высмеять самовлюбленных качков.
Океан Ельзи & Один в каноэ
Місто весни
Наконец-то у Львова появился свой гимн! У Киева это песня Шамо "Як тебе не любити", у Одессы — "У Черного моря" в исполнении Утесова, а Львов долгое время оставался без культовой песни. И вот "Океан Ельзи" и "Один в каноэ" красиво признались ему в любви в совместной композиции "Місто весни". В ней перечислены все львовские стереотипы, которые вроде бы уже и не вполне актуальны, но все равно продолжают создавать городскую легенду. И кофе там далеко не лучший, и речки нет, и толпы туристов (особенно летом), а все равно город весны, разлитого в воздухе аромата кофе и романтических встреч у погребенной речки.
ONUKA
GUMA
Зарубежные звезды киевскую архитектуру советского периода полюбили давно, а вот сами киевляне шедевры советского конструктивизма, футуризма и прочих "измов" ценят куда меньше, а локаций знают куда больше, и новый клип ONUKA демонстрирует странную красоту этих мест. Из локаций — вход в метро на станции "Славутич", велотрек, автостанция "Дачная", библиотека КПИ, отель "Салют" и летняя эстрада "Ракушка" в Мариинском парке. Песня поднимает тему равнодушия общества к людям с инвалидностью, а характерный нисходящий электрический мотив заимствован из того же метро "Славутич", где он указывает вход людям со слабым зрением.
Ed Sheeran
Shivers
Сюжеты клипов Эда Ширана — это подарок всем феминисткам. В новой работе Эд, как всегда, весел и ироничен, романтичен и демонстративно слаб. Зато его прекрасная незнакомка, которую играет Анна-София Робб (популярная комедийная актриса с по-детски наивными глазами и ростом 152 см), оказывается заслуженной каратисткой и спасает своего парня от хулиганов.Важно
Режиссер клипа — все тот же легендарный Дэйв Мейерс, но вот фабулу ему, безусловно, продиктовал сам исполнитель. Работу приятно не только смотреть, но и слушать. Как всегда, у Эда минимум аккомпанемента и максимум простоты — бери в руки гитару и повторяй.
Chlöe
Have Mercy
Сестры Бэйли умеют поднимать вокруг себя скандалы. Сначала Холли взбудоражила общественность тем, что согласилась сыграть в ремейке музыкального фэнтези "Русалочка". Фильм выйдет в 2023 году, но образ диснеевской принцессы уже непоправимо трансформирован: русалочка будет темнокожей — и точка. Вслед за Холли ее сестра Хлоя выпустила первую сольную работу, из-за которой запищала сама Бейонсе. Дуэт Холли и Хлои в последние пять лет был "под крылом" у компании Бейонсе, и все же поп-дива не рассчитывала, что Хлоя возьмет и скопирует у своей покровительницы все лучшее — да так, чтобы превзойти учительницу. Смотрите сами.
Lil Nas X
THATS WHAT I WANT
Шумный успех видео украинского клипмейкера Тани Муиньо на песню рэпера Lil Nas X — того, где свою отроческую биографию парень пересказывает через библейские символы, искушает, а потом замещает самого дьявола, — привел к тому, что эксцентричного рэпера мы уже воспринимаем как часть своей родной культуры. Его новый клип, который вновь открыто дразнит квир-эротикой, на самом деле вполне укладывается в сентиментальную бытовуху: после страстного приключения в спортивной раздевалке и романтического вечера в палатке у костра герой клипа решает сделать предложение своему соблазнителю, но у того жена и сын. Ничего не остается, как "жениться" на своей гитаре.
Elton John, Dua Lipa
Cold Heart
Элтону Джону стукнуло 74, что по нынешним меркам еще даже не старость, но вот былой запал и любознательность в нем, увы, поугасли. За одним исключением: стоит только Элтону увидеть рояль, как с ним происходит перевоплощение сродни реакции Рокки из "Чипа и Дейла" на сыр. Элтон мгновенно преображается и начинает вспенивать клавиатуру, как Посейдон море.Важно
Новую танцевальную жизнь старым хитам Элтона Джона придал голос Дуа Липы. В композицию Cold Heart вошли цитаты из нескольких песен Элтона 1970–1980-х, среди которых Rocket Man, Sacrifice, Kiss the Bride и Where"s Shoorah. Результат сложно назвать дуэтом — скорее это два разобщенных голоса в эпоху пандемии.