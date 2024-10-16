Концерт "Океан Эльзы" прервала тревога: Вакарчук спел вживую в метро (видео)

В соцсетях отметили, что украинцы освободили "Дворец спорта" за считанные минуты. Сначала песни группы исполняли сами поклонники, а вскоре к ним присоединился и сам Святослав Вакарчук.

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В Киеве из-за воздушной тревоги прервался концерт группы "Океан Эльзы". Солист Святослав Вакарчук спел для своих поклонников в метро. Об этом 16 октября сообщил читатель Фокуса.

Как известно с сайта продажи билетов, концерты "Океан Эльзы" к 30-летию существования группы начинаются в 18:00. Однако в 20:02 в столице объявили тревогу.

Фото с места событий Фото: Соцсети

В соцсетях передали, что фанаты вышли из "Дворца спорта" из-за угрозы и начали петь любимые песни группы под стенами здания.

Фото с места событий Фото: Соцсети Фото с места событий Фото: Соцсети

На станции метрополитена "Дворец Спорта" образовалась толпа. Пение украинцев, которые всего через несколько минут оставили концертную площадку пустой, начало раздаваться и там.

Фото с места событий Фото: Соцсети

На лестнице метро появился и сам Вакарчук. Он вышел к людям с рупором и начал исполнять хиты "а капелла". Сообщается, что сторонники вели прямые трансляции действа в соцсетях и ждали отбоя, будучи "беззаботно счастливыми".

"Такой он украинский народ", — отметили авторы контента.

На странице группы "Океан Эльзы" в соцсетях опубликовали список ближайших укрытий и пообещали продолжить выступление после того, как дадут отбой.

Рассказ в соцсетях "Океан Эльзы" Фото: Скриншот Рассказ в соцсетях "Океан Эльзы" Фото: Скриншот

Напомним, вечером 11 октября работники ТЦК устроили рейд вблизи "Дворца спорта", где проходил концерт группы "Океан Эльзы". После проверок украинцы начали продавать билеты на следующие концерты в сети. Цена стартовала от 600 гривен.

В СМИ 16 октября сообщили, что на концерт "Океан Эльзы" пришла певица Вера Брежнева. Ее сопровождал загадочный мужчина.