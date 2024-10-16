Концерт "Океан Эльзы" прервала тревога: Вакарчук спел вживую в метро (видео)
В соцсетях отметили, что украинцы освободили "Дворец спорта" за считанные минуты. Сначала песни группы исполняли сами поклонники, а вскоре к ним присоединился и сам Святослав Вакарчук.
В Киеве из-за воздушной тревоги прервался концерт группы "Океан Эльзы". Солист Святослав Вакарчук спел для своих поклонников в метро. Об этом 16 октября сообщил читатель Фокуса.
Как известно с сайта продажи билетов, концерты "Океан Эльзы" к 30-летию существования группы начинаются в 18:00. Однако в 20:02 в столице объявили тревогу.
В соцсетях передали, что фанаты вышли из "Дворца спорта" из-за угрозы и начали петь любимые песни группы под стенами здания.
На станции метрополитена "Дворец Спорта" образовалась толпа. Пение украинцев, которые всего через несколько минут оставили концертную площадку пустой, начало раздаваться и там.
На лестнице метро появился и сам Вакарчук. Он вышел к людям с рупором и начал исполнять хиты "а капелла". Сообщается, что сторонники вели прямые трансляции действа в соцсетях и ждали отбоя, будучи "беззаботно счастливыми".
"Такой он украинский народ", — отметили авторы контента.
На странице группы "Океан Эльзы" в соцсетях опубликовали список ближайших укрытий и пообещали продолжить выступление после того, как дадут отбой.
Напомним, вечером 11 октября работники ТЦК устроили рейд вблизи "Дворца спорта", где проходил концерт группы "Океан Эльзы". После проверок украинцы начали продавать билеты на следующие концерты в сети. Цена стартовала от 600 гривен.
В СМИ 16 октября сообщили, что на концерт "Океан Эльзы" пришла певица Вера Брежнева. Ее сопровождал загадочный мужчина.