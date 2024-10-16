Веру Брежневу заметили в Киеве в компании загадочного мужчины (фото)

Певица и ее спутник вместе посетили концерт во "Дворце спорта". Ранее Брежнева впервые после развода рассказала об "идеальных" отношениях в своей жизни.

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42-летняя певица и экс-участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева приехала из-за границы в Киев и "засветилась" в компании загадочного спутника. Об этом 16 октября сообщили в "ТСН" со ссылкой на собственные источники.

Артистка вернулась в столицу и посетила один из пяти концертов группы "Океан Эльзы". Музыканты собирают поклонников во "Дворце спорта", празднуя с ними 30-летие от создания.

Фото, сделанное источниками Фото: ТСН

По данным СМИ, Брежнева на концерт пришла не одна, ее сопровождал таинственный незнакомец. Сама певица была одета в черное пальто, скрыла лицо солнцезащитными очками и распустила белокурые волосы. Мужчина, который был с ней, выбрал достаточно спортивную одежду и прикрыл голову кепкой.

Фото, сделанное источниками Фото: ТСН Фото, сделанное источниками Фото: ТСН

Кем является для Брежневой загадочный спутник — новым возлюбленным или просто другом, неизвестно. Однако журналисты узнали, что "за ручки" пара не держалась.

Стоит заметить, что 16 октября звезда публиковала в рассказах на своей странице в Instagram фото образа, похожего на тот, в котором ее заметили на концерте.

Фото, опубликованное самой Брежневой в соцсетях Фото: Скриншот

Напомним, в октябре прошлого года артистка Вера Брежнева впервые официально подтвердила, что развелась со старшим на 19 лет продюсером Константином Меладзе. Пара была замужем с 2015 года, слухи о разводе появились еще в 2022 году.

В июле уже 2024 года Брежнева впервые поделилась, что находится в новых отношениях. Она описала их как "идеальные", но своей избранницей назвала саму себя.