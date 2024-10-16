Віру Брежнєву помітили у Києві в компанії загадкового чоловіка (фото)

Співачка та її супутник разом відвідали концерт у "Палаці спорту". Раніше Брежнєва вперше після розлучення розповіла про "ідеальні" стосунки у своєму житті.

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42-річна співачка та ексучасниця гурту "ВІА Гра" Віра Брежнєва приїхала з-за кордону у Київ та "засвітилась" у компанії загадкового супутника. Про це 16 жовтня повідомили у "ТСН" з посиланням на власні джерела.

Артистка повернулась у столицю та відвідала один з п’яти концертів гурту "Океан Ельзи". Музиканти збирають шанувальників у "Палаці спорту", святкуючи з ними 30-річчя від створення.

Фото, зроблене джерелами Фото: ТСН

За даними ЗМІ, Брежнєва на концерт прийшла не сама, її супроводжував таємничий незнайомець. Сама співачка була одягнута в чорне пальто, приховала обличчя сонцезахисними окулярами та розпустила біляве волосся. Чоловік, який був з нею, обрав досить спортивний одяг та прикрив голову кепкою.

Фото, зроблене джерелами Фото: ТСН Фото, зроблене джерелами Фото: ТСН

Ким є для Брежнєвої загадковий супутник — новим коханим або ж просто другом, невідомо. Однак журналісти дізнались, що "за ручки" пара не трималась.

Варто зауважити, що 16 жовтня зірка публікувала у розповідях на своїй сторінці в Instagram фото образу, схожого на той, в якому її помітили на концерті.

Фото, опубліковане самою Брежнєвою у соцмережах Фото: Сриншот

Нагадаємо, у жовтні минулого року артистка Віра Брежнєва вперше офіційно підтвердила, що розлучилася зі старшим на 19 років продюсером Костянтином Меладзе. Пара була одружена з 2015 року, чутки про розлучення з’явилися ще у 2022 році.

У липні вже 2024 року Брежнєва вперше поділилась, що перебуває у нових стосунках. Вона описала їх як "ідеальні", але своєю обраницею назвала саму себе.