Віра Брежнєва вперше підтвердила розлучення з Костянтином Меладзе

Чутки про розрив зіркової пари поширювалися з 2022 року, проте вони не коментували домисли в мережі.

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41-річна співачка Віра Брежнєва вперше офіційно підтвердила розлучення з продюсером Костянтином Меладзе, 60. На своїй Instagram-сторінці артистка розповіла про реліз свого першого україномовного мініальбому.

"Війна, розлучення, трансформації, вдячність, музика та голос… все це в моєму першому міні-альбомі українською "ДЯКУЮ". Слухайте серцем. Та напишіть, який трек відгукнувся найбільше", — зазначила Брежнєва, таким чином підтвердивши чутки про розрив з Меладзе, які поширювалися з 2022 року.

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Віру Брежнєву позбавили посвідки на проживання в РФ

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Віра Брежнєва

"В кожній пісні знаходжу стільки слів, які відображають мій стан 🙏🏻 дякую", — написала в коментарях подруга співачки та українська дизайнерка Катерина Сільченко.

Віра Брежнєва, яка тривалий час мешкала та працювала в Росії, одружилася з українським продюсером грузинського походження у жовтні 2015 року. Їхнє таємне весілля відбулося в Італії.

Повідомлялося, що причиною розриву пари могла стати політична. Адже співачка з перших днів великої війни активно підтримує Україну, попри своє минуле в РФ, а Меладзе обрав позицію мовчання.

Костянтин Меладзе

Спільних дітей у подружжя не було. Проте артистка виховує двох доньок від попередніх союзів — Соню та Сару Кіперман. Сара — спадкоємиця першого офіційного чоловіка Брежнєвої Михайла Кіпермана. А батьком Соні є Віталій Войченко.

Нагадаємо, Костянтина Меладзе позбавили посвідки на проживання в Росії. Він начебто проживає наразі в Італії.

Також Фокус писав про перші новини щодо розлучення Віри Брежнєвої та Костянтина Меладзе у 2022 році.