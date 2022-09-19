Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе розлучилися, — ЗМІ

Зіркова пара перебувала в офіційному шлюбі майже сім років.

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40-річна українська співачка Віра Брежнєва розлучилася зі своїм чоловіком, продюсером Костянтином Меладзе. Про це повідомляє низка РосЗМІ.

Як відомо, після початку повномасштабного російського вторгнення на територію України погляди зіркового подружжя кардинально розійшлися. Меладзе залишився працювати в РФ, тим часом його кохана виїхала до Польщі, де допомагала українським біженцям. Разом з цим уродженка Кам'янського активно висловлювала свою антивоєнну позицію у соцмережах з мільйонною аудиторією.

Влітку 2022 почали ширитися чутки про те, що між Меладзе та Брежнєвою пробігла чорна кішка. Проте наразі домисли про розлучення підтверджують джерела, близькі до зіркової пари.

[ + – ] Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе

Українська співачка, яка тривалий час мешкала та працювала в Росії, одружилася з Костянтином Меладзе у жовтні 2015. Їхнє таємне весілля відбулося в Італії.

Разом з цим Брежнєва, як повідомляють ЗМІ, виписалася з квартири в підмосковному робочому селищі Некрасовському. Там співачка була прописала у своєї родички, аби її не депортували з РФ, адже російського громадянства знаменитість так і не отримала.

Також у Віри Брежнєвої є дві квартири у Філях та на Пресні.

[ + – ] Віра Брежнєва Фото: Instagram ververa

Нагадаємо, Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе були на межі розлучення через повномасштабну війну в Україні.

Також Фокус писав про те, як Віра Брежнєва змінилася під час війни.