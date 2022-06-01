Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе на межі розлучення через війну в Україні

Подружжя не витримало напругу у суспільстві.

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Українська співачка Віра Брежнєва, яка довгий час проживала та працювала в РФ, на межі розлучення зі своїм чоловіком, продюсером Костянтином Меладзе. Про це повідомляють росЗМІ.

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Зіркове подружжя не витримало напругу у суспільстві на фоні війни в Україні, яку повномасштабно розв'язала Росія у лютому 2022. Одразу після цього Брежнєва (Віра Галушка — справжнє прізвище) виїхала з території РФ та активно допомагала українським біженцям за кордоном. У той час як Меладзе мовчав щодо війни в Україні.

[ + – ] Костянтин Меладзе та Віра Брежнєва на межі розлучення

Повідомляється, що 59-річний Костянтин Меладзе вирішив перечекати війну на території Італії. Продюсер дуже непокоїться через свої російські бізнеси, адже публічне засудження путінського режиму може негативно вплинути на розвиток його справ у Росії.

Віра Брежнєва активно висловлюється у своїх соцмережах з мільйонами підписників, то ж її позиція також може завдати шкоди бізнесам чоловіка. Хоча в перші дні війни Меладзе перебував під бомбардуваннями у Києві.

Констянтин Меладзе та Віра Брежнєва наразі ніяк не коментували своє можливе розлучення.

[ + – ] Віра Брежнєва активно публічно підтримує Україну

Україно-грузинський продюсер та 40-річна співачка одружилися у 2015 році. Спільних дітей у пари наразі немає. Проте Брежнєва виховує двох доньок від попередніх союзів — 20-річну Соню та 12-річну Сару Кіперман. Сара — донька першого офіційного чоловіка Віри Михайла Кіпермана. Батьком Соні є Віталій Войченко.

Нагадаємо, Віра Брежнєва не тільки словом, а й ділом допомагала українським біженцям у Польщі. Артистка розвантажувала фури з гуманітарною допомогою у Любліні.

Також Фокус писав скандал навколо можливих виступів Віри Брежнєвої перед російськими олігархами за хороший гонорар. Співачка назвала фейками інформацію, яку розповсюджували росЗМІ.