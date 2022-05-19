Віра Брежнєва розвантажує фури з гуманітарною допомогою в Польщі

Співачка повернулася з Італії, щоб допомагати волонтерам у Любліні.

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Співачка Віра Брежнєва днями прилетіла з Італії до Польщі, аби допомогти з гуманітарною допомогою для українців. Артистка опублікувала в себе в Instagram сторіс, де вона розвантажує фуру в Любліні. Знаменитість була одягнена в яскравий спецжилет та спортивні штани. Співачка написала, що в центрі гуманітарної допомоги не вистачає волонтерів, особливо чоловіків, тож жінки виконують усю роботу самі.

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"Мій ранок сьогодні розпочався з рокли", — показала Віра Брежнєва в мікроблозі навантажувач, на якому перевозить величезні коробки.

[ + – ] Віра Брежнєва розвантажувала фуру з гуманітарною допомогою в Любліні Фото: Instagram

[ + – ] Віра Брежнєва розповіла, що в гуманітарному центрі не вистачає волонтерів

Брежнєва додала, що крім помічників для розвантаження фур, центру потрібні продукти та машини.

[ + – ] Брежнєва закликала підписників допомогти центру по можливості

Нагадаємо, 40-річна українська співачка Віра Брежнєва (Галушка — справжнє прізвище) після початку повномасштабної війни Росії проти України засудила дії російської влади та поїхала за кордон допомагати біженцям. Вона закликала волонтерів підтримувати гуманітарний центр у Любліні, де завжди багато роботи, через що ходили чутки, що співачка знаходиться в Польщі. Пізніше Брежнєва спростувала домисли, розповівши, що поїхала до Італії, де в її чоловіка, Костянтина Меладзе, свій будинок.

Раніше Брежнєва розповідала, що її чоловікові та дочці на початку війни під час обстрілів Києва довелося перебувати у сховищі. Де зараз перебувають рідні співачки, зокрема її чоловік, невідомо.

Фокус писав про те, що Брежнєва та Меладзе таємно одружилися у 2015 році на тосканському узбережжі Версілія, в містечку під назвою Форте-дей-Мармі. Подружжя закохано в Італію і за можливості багато часу проводить у цій країні.

Також Фокус розповідав про те, що багато українських артистів під час повномасштабної війни в Україні виступають із благодійними концертами за грацією. Кошти, отримані від виступів, знаменитості надсилають до фондів допомоги українським біженцям. Нещодавно із туру до США повернулася співачка Kazka. Артистка вперше з початку війни побувала у своєму будинку в Ірпені, який під час окупації пограбували російські військові.