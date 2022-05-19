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Віра Брежнєва розвантажує фури з гуманітарною допомогою в Польщі

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Віра Брежнєва, Люблін
Фото: Instagram ververa | Віра Брежнєва розповіла, що в гуманітарних штабах не вистачає волонтерів

Співачка повернулася з Італії, щоб допомагати волонтерам у Любліні.

Співачка Віра Брежнєва днями прилетіла з Італії до Польщі, аби допомогти з гуманітарною допомогою для українців. Артистка опублікувала в себе в Instagram сторіс, де вона розвантажує фуру в Любліні. Знаменитість була одягнена в яскравий спецжилет та спортивні штани. Співачка написала, що в центрі гуманітарної допомоги не вистачає волонтерів, особливо чоловіків, тож жінки виконують усю роботу самі.

"Мій ранок сьогодні розпочався з рокли", — показала Віра Брежнєва в мікроблозі навантажувач, на якому перевозить величезні коробки.

Віра Брежнєва розвантажувала фуру з гуманітарною допомогою в Любліні
Віра Брежнєва розвантажувала фуру з гуманітарною допомогою в Любліні
Фото: Instagram
Віра Брежнєва розповіла, що в гуманітарному центрі не вистачає волонтерів
Віра Брежнєва розповіла, що в гуманітарному центрі не вистачає волонтерів

Брежнєва додала, що крім помічників для розвантаження фур, центру потрібні продукти та машини.

Брежнєва закликала підписників допомогти центру по можливості
Брежнєва закликала підписників допомогти центру по можливості

Нагадаємо, 40-річна українська співачка Віра Брежнєва (Галушка — справжнє прізвище) після початку повномасштабної війни Росії проти України засудила дії російської влади та поїхала за кордон допомагати біженцям. Вона закликала волонтерів підтримувати гуманітарний центр у Любліні, де завжди багато роботи, через що ходили чутки, що співачка знаходиться в Польщі. Пізніше Брежнєва спростувала домисли, розповівши, що поїхала до Італії, де в її чоловіка, Костянтина Меладзе, свій будинок.

Раніше Брежнєва розповідала, що її чоловікові та дочці на початку війни під час обстрілів Києва довелося перебувати у сховищі. Де зараз перебувають рідні співачки, зокрема її чоловік, невідомо.

Фокус писав про те, що Брежнєва та Меладзе таємно одружилися у 2015 році на тосканському узбережжі Версілія, в містечку під назвою Форте-дей-Мармі. Подружжя закохано в Італію і за можливості багато часу проводить у цій країні.

Також Фокус розповідав про те, що багато українських артистів під час повномасштабної війни в Україні виступають із благодійними концертами за грацією. Кошти, отримані від виступів, знаменитості надсилають до фондів допомоги українським біженцям. Нещодавно із туру до США повернулася співачка Kazka. Артистка вперше з початку війни побувала у своєму будинку в Ірпені, який під час окупації пограбували російські військові.