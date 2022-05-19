Вера Брежнева разгружает фуры с гуманитарной помощью в Польше

Певица вернулась из Италии, чтобы помогать волонтерам в Люблине.

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Певица Вера Брежнева на днях прилетела из Италии в Польшу, чтобы помочь с гуманитарной помощью для украинцев. Артистка опубликовала у себя в Instagram сторис, где она разгружает фуру в Люблине. Знаменитость была одета в яркий спецжилет и спортивные штаны. Певица написала, что в центре гуманитарной помощи не хватает волонтеров, особенно мужчин, поэтому женщины выполняют всю работу сами.

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"Мое утро сегодня началось с роклы", — показала Вера Брежнева в микроблоге погрузчик, на котором перевозит огромные коробки.

[ + – ] Вера Брежнева разгружала фуру с гуманитарной помощью в Люблине Фото: Instagram

[ + – ] Вера Брежнева рассказала, что в гуманитарном центре не хватает волонтеров

Брежнева добавила, что кроме помощников для разгрузки фур центру нужны продукты и машины.

[ + – ] Брежнева призвала подписчиков помочь центру по возможности

Напомним, 40-летняя украинская певица Вера Брежнева (Галушка — настоящая фамилия) после начала полномасштабной войны России против Украины осудила действия российских властей и уехала за границу помогать беженцам. Она призывала волонтеров поддерживать гуманитарный центр в Люблине, где всегда много работы, из-за чего ходили слухи, что певица находится в Польше. Позднее Брежнева опровергла домыслы, рассказав, что уехала в Италии, где у ее супруга Константина Меладзе свой дом.

Ранее Брежнева рассказывала, что ее мужу и дочери в начале войны во время обстрелов Киева пришлось находиться в убежище. Где сейчас находятся родные певицы, в том числе ее супруг, неизвестно.

Фокус писал о том, что Брежнева и Меладзе тайно поженились в 2015 году на тосканском побережье Версилия, в местечке под названием Форте-дей-Марми. Супруги влюблены в Италию и по возможности много времени проводят в этой стране.

Также Фокус рассказывал о том, что многие украинские артисты во время полномасштабной войны в Украине выступают с благотворительными концертами за грацией. Средства, полученные от выступлений, знаменитости отправляют в фонды помощи украинским беженцам. Недавно из тура в США вернулась певица Kazka. Артистка впервые с начала войны побывала в своем доме в Ирпене, который во время оккупации разграбили российские военные.