Вера Брежнева и Константин Меладзе на грани развода из-за войны в Украине

Супруги не выдержали напряжение в обществе.

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Украинская певица Вера Брежнева, долгое время проживавшая и работавшая в РФ, на грани развода со своим мужем, продюсером Константином Меладзе. Об этом сообщают РосСМИ.

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Звездные супруги не выдержали напряжение в обществе на фоне войны в Украине, которую полномасштабно развязала Россия в феврале 2022. Сразу после этого Брежнева (Вера Галушка — настоящая фамилия) уехала с территории РФ и активно помогала украинским беженцам за рубежом. В то время как Меладзе молчал о войне в Украине.

[ + – ] Константин Меладзе и Вера Брежнева на грани развода

Сообщается, что 59-летний Константин Меладзе решил переждать войну на территории Италии. Продюсер очень беспокоится из-за своих российских бизнесов, ведь публичное осуждение путинского режима может негативно отразиться на развитии его дел в России.

Вера Брежнева активно выражается в своих соцсетях с миллионами подписчиков, поэтому ее позиция также может нанести вред бизнесам мужа. Хотя в первые дни войны Меладзе сам находился под бомбежками в Киеве.

Константин Меладзе и Вера Брежнева пока никак не комментировали свой возможный развод.

[ + – ] Вера Брежнева активно публично поддерживает Украину

Украино-грузинский продюсер и 40-летняя певица поженились в 2015 году. Общих детей у пары пока нет. Однако Брежнева воспитывает двух дочерей от предыдущих союзов – 20-летнюю Соню и 12-летнюю Сару Киперман. Сара – дочь первого официального мужа Веры Михаила Кипермана. Отцом Сони является Виталий Войченко.

Напомним, Вера Брежнева не только словом, но и делом помогала украинским беженцам в Польше. Артистка разгружала фуры с гуманитарной помощью в Люблине.

Также Фокус писал о скандале вокруг возможных выступлений Веры Брежневой перед российскими олигархами за хороший гонорар. Певица назвала фейками информацию, распространяемую росСМИ.