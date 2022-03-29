Вера Брежнева ответила, выступит ли она перед российскими олигархами за большой гонорар

Ранее ее концертный директор называл свободные даты для бронирования.

40-летняя украинская певица Вера Брежнева ответила на своей Instagram-странице на заявления своего менеджера о возможности выступления на корпоративах перед российскими олигархами за несколько миллионов рублей. По словам артистки, не стоит верить фейкам.

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Ранее Сергей Сметанин, концертный директор Веры Брежневой, заявил потенциальным клиентам, что она готова выступить на закрытой вечеринке за большой гонорар (примерно 40 тысяч евро, то есть 4 миллиона рублей). На что Вера Брежнева ответила призывом не верить в активно распространяемые в Сети фейки.

[ + – ] Вера Брежнева, уроженка Каменского (Днепродзержинск), активно поддерживает Украину с первых дней войны

"Дорогие мои подписчики! В Сети появляется фейковая информация уже и обо мне... Пожалуйста, фильтруйте информацию, которую читаете и видите. Не ведитесь на это!", — призвала украинская артистка, долгое время жившая и работавшая в России.

Напомним, что после начала полномасштабной войны в Украине со стороны РФ Вера Брежнева одна из первых осудила военную агрессию публично. Впоследствии певица призвала активно помогать украинским беженцам, в частности, в Люблине. Так что в Сети распространялась информация, что Брежнева находится в Польше.

Однако впоследствии она опровергла эти домыслы и призналась, что долгое время живет в Италии, а в Люблине расположен большой склад помощи украинским беженцам, нуждающийся в рабочих руках.