Вера Брежнева ответила, выступит ли она перед российскими олигархами за большой гонорар
Ранее ее концертный директор называл свободные даты для бронирования.
40-летняя украинская певица Вера Брежнева ответила на своей Instagram-странице на заявления своего менеджера о возможности выступления на корпоративах перед российскими олигархами за несколько миллионов рублей. По словам артистки, не стоит верить фейкам.
Ранее Сергей Сметанин, концертный директор Веры Брежневой, заявил потенциальным клиентам, что она готова выступить на закрытой вечеринке за большой гонорар (примерно 40 тысяч евро, то есть 4 миллиона рублей). На что Вера Брежнева ответила призывом не верить в активно распространяемые в Сети фейки.
"Дорогие мои подписчики! В Сети появляется фейковая информация уже и обо мне... Пожалуйста, фильтруйте информацию, которую читаете и видите. Не ведитесь на это!", — призвала украинская артистка, долгое время жившая и работавшая в России.
Напомним, что после начала полномасштабной войны в Украине со стороны РФ Вера Брежнева одна из первых осудила военную агрессию публично. Впоследствии певица призвала активно помогать украинским беженцам, в частности, в Люблине. Так что в Сети распространялась информация, что Брежнева находится в Польше.
Однако впоследствии она опровергла эти домыслы и призналась, что долгое время живет в Италии, а в Люблине расположен большой склад помощи украинским беженцам, нуждающийся в рабочих руках.