Не в Польше. Вера Брежнева призналась, где находится на самом деле

Певица опровергла ранее фигурировавшие в прессе слухи о ее местонахождении.

Украинская певица Вера Брежнева, которая с начала войны включилась в волонтерство и начала помогать беженцам, призналась, что она не в Польше, как многие считали раньше, а в Италии, где у нее и ее супруга Константина Меладзе есть дом. О своем местопребывании артистка написала в сториз Instagram.

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"Я волонтерю в пункте гуманитарной помощи, но не в Польше. А в Италии, где нахожусь уже месяц. Пункты есть по всей Европе. Мы делаем одно дело. Есть пункты больше, есть меньше. У нас чуть меньше, и мы справляемся. А вот в Люблине огромный хаб, и там всегда нужна помощь", – говорится в публикации.

Фото: Скриншот

В одной из публикаций артистка упоминала о том, что ей помогает дочь. Скорее всего, она имела в виду младшую Сару, поскольку старшая дочь Веры, 20-летняя Соня, давно живет в США.

Ранее Брежнева говорила о том. что ее мама и муж вынуждены были находится в убежище во время обстрела в Киеве. Где сейчас Константин Меладзе, неизвестно.

Пара поженилась в Италии, поскольку и композитор, и певица очень любят эту страну. В СМИ писали, что они приобрели там два дома: на курорте Форте-дей-Марми и на озере Гарда.

Накануне мы писали о коллеге Веры по цеху Даше Астафьевой, которая, несмотря на то, что имеет возможность уехать за границу и переждать там опасные времена, осталась в Киеве. Певица помогает готовить еду для военнослужащих, а также поддерживает нуждающихся стариков. По ее словам, она не собирается покидать Киев, поскольку все ее самые близкие люди тоже находятся рядом. В частности, родители знаменитости живут под Борисполем и не хотят никуда ехать.