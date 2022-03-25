Не в Польщі. Віра Брежнєва зізналася, де перебуває насправді

Співачка спростувала чутки про її місцеперебування, які раніше фігурували в пресі.

Українська співачка Віра Брежнєва, яка з початку війни включилася у волонтерство та почала допомагати біженцям, зізналася, що вона не в Польщі, як багато хто вважав раніше, а в Італії, де в неї та її чоловіка Костянтина Меладзе є будинок. Про своє місцеперебування артистка написала у сторіз Instagram.

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"Я волонтерю в пункті гуманітарної допомоги, але не в Польщі. А в Італії, де перебуваю вже місяць. Пункти є по всій Європі. Ми робимо одну справу. Є пункти більші, є менші. У нас трохи менший, і ми впораємося. А ось у Любліні величезний хаб, і там завжди потрібна допомога”, – йдеться в публікації.

Фото: Скриншот

В одній з публікацій артистка згадувала, що їй допомагає дочка. Швидше за все, вона мала на увазі молодшу Сару, оскільки старша дочка Віри, 20-річна Соня, давно живе у США.

Раніше Брежнєва говорила про те. що її мама та чоловік змушені були перебувати в притулку під час обстрілу в Києві. Де наразі Костянтин Меладзе, невідомо.

Пара одружилася в Італії, оскільки і композитор, і співачка дуже люблять цю країну. У ЗМІ писали, що вони придбали там два будинки: на курорті Форте-дей-Мармі та на озері Гарда.

Напередодні ми писали про колегу Віри з цеху Дашу Астаф'єву, яка, попри те, що має можливість виїхати за кордон та перечекати там небезпечні часи, залишилася в Києві. Співачка допомагає готувати їжу для військовослужбовців, а також підтримує пенсіонерів. За її словами, вона не збирається залишати Київ, оскільки всі її найближчі люди теж перебувають поруч. Зокрема батьки знаменитості живуть під Борисполем і не хочуть нікуди їхати.