Віра Брежнєва відповіла, чи виступить перед російськими олігархами за великий гонорар

Раніше її концертний директор називав вільні дати для бронювання.

40-річна українська співачка Віра Брежнєва відповіла на своїй Instagram-сторінці на заяви свого менеджера щодо можливості виступу на корпоративах перед російськими олігархами за декілька мільйонів рублів. За словами артистки, не варто вірити фейкам.

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Раніше Сергій Сметанін, концертний директор Віри Брежнєвої, заявив потенційним клієнтам, що вона готова виступити на закритій вечірці за великий гонорар (приблизно 40 тисяч євро, тобто 4 мільйони рублів). На що Віра Брежнєва відповіла закликом не вірити у фейки, які активно поширюються мережею.

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"Дорогі мої підписники! У мережі з'являється фейкова інформація вже і про мене … Будь, ласка, фільтруйте інформацію, яку читаєте та бачите. Не ведіться на це!", — закликала українська артистка, яка довгий час жила та працювала в Росії.

Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни в Україні з боку РФ Віра Брежнєва одна з перших засудила воєнну агресію публічно. Згодом співачка закликала активно допомагати українським біженцям, зокрема в Любліні. То ж в мережі ширилася інформація, що Брежнєва перебуває в Польщі.

Проте згодом вона спростувала ці домисли і зізналася, що довгий час мешкає в Італії, а в Любліні розташований великий склад допомоги українським біженцям, котрий потребує робочих рук.