Вера Брежнева и Константин Меладзе развелись, — СМИ

Звездная пара состояла в официальном браке почти семь лет.

Related video

40-летняя украинская певица Вера Брежнева рассталась со своим мужем, продюсером Константином Меладзе. Об этом сообщает ряд РосСМИ.

Как известно, после начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины взгляды звездных супругов кардинально разошлись. Меладзе остался работать в РФ, тем временем его возлюбленная уехала в Польшу, где помогала украинским беженцам. Вместе с этим уроженка Каменского активно выражала свою антивоенную позицию в соцсетях с миллионной аудиторией.

Летом 2022 начали распространяться слухи о том, что между Меладзе и Брежневой пробежала черная кошка. Однако только сейчас домыслы о разводе подтверждают источники, близкие к звездной паре.

[ + – ] Вера Брежнева и Константин Меладзе

Украинская певица, долгое время проживавшая и работавшая в России, вышла замуж за Константина Меладзе в октябре 2015. Их тайная свадьба состоялась в Италии.

Вместе с этим Брежнева, как сообщают СМИ, выписалась из квартиры в подмосковном рабочем поселке Некрасовском. Там певица была прописана у своей родственницы, чтобы ее не депортировали из РФ в начале 2000-х, ведь российского гражданства знаменитость так и не получила.

Также у Веры Брежневой есть две квартиры в Филях и Пресне.

[ + – ] Вера Брежнева Фото: Instagram ververa

Напомним, Вера Брежнева и Константин Меладзе были на грани развода из-за полномасштабной войны в Украине.

Также Фокус писал о том, как Вера Брежнева изменилась во время войны.