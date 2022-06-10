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Вера Брежнева показала, как изменилась во время войны (фото)

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Фото: ververa | Вера Брежнева

Знаменитость призналась, что она больше не хочет прятать свою седину.

Украинская певица Вера Брежнева показала, как ее изменила война. Снимком без фильтров и макияжа она поделилась на своей Instagram-странице с более чем 12 млн подписчиков.

Артистка отметила, что у нее появились морщинки и седина, которую она больше не хочет прятать за фильтрами.

Вера Брежнева
Вера Брежнева показала, как изменилась во время войны
Вера Брежнева
Вера Брежнева показала, как изменилась во время войны

"За 105 дней отвыкла от себя. Война изменила отношение ко всему. Отражение в зеркале не волновало. Но вдруг вчера на фото, сделанном с сестрой, увидела себя со стороны… мы уже никогда не будем такими, как раньше, и я уже понимаю, что становлюсь другой, новой. Теперь у этих глаз, морщин, седины нет желания прятаться за фильтрами. Желание больше понравиться, но есть желание жить", — откровенно обратилась к своим подписчикам 40-летняя украинская певица.

Вера Брежнева публично активно поддерживает Украину

Вера Брежнева, долгое время проживавшая и работавшая в РФ, публично поддержала Украину с первых дней полномасштабного вторжения России. Артистка уехала за границу и помогала там украинским беженцам, работая на складе с благотворительной помощью.

Напомним, Вера Брежнева на грани развода со своим мужем, продюсером Константином Меладзе, который публично молчит по поводу войны в Украине и, как отмечается, боится потерять свои бизнесы на территории РФ.

Также Фокус писал об обращении Веры Брежневой к своим подписчикам в первые дни полномасштабной войны. Знаменитость рассказала, что ее мама и муж находились в бомбоубежищах и прятались от вражеских обстрелов столицы Украины.