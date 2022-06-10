Вера Брежнева показала, как изменилась во время войны (фото)

Знаменитость призналась, что она больше не хочет прятать свою седину.

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Украинская певица Вера Брежнева показала, как ее изменила война. Снимком без фильтров и макияжа она поделилась на своей Instagram-странице с более чем 12 млн подписчиков.

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Артистка отметила, что у нее появились морщинки и седина, которую она больше не хочет прятать за фильтрами.

[ + – ] Вера Брежнева показала, как изменилась во время войны [ + – ] Вера Брежнева показала, как изменилась во время войны

"За 105 дней отвыкла от себя. Война изменила отношение ко всему. Отражение в зеркале не волновало. Но вдруг вчера на фото, сделанном с сестрой, увидела себя со стороны… мы уже никогда не будем такими, как раньше, и я уже понимаю, что становлюсь другой, новой. Теперь у этих глаз, морщин, седины нет желания прятаться за фильтрами. Желание больше понравиться, но есть желание жить", — откровенно обратилась к своим подписчикам 40-летняя украинская певица.

[ + – ] Вера Брежнева публично активно поддерживает Украину

Вера Брежнева, долгое время проживавшая и работавшая в РФ, публично поддержала Украину с первых дней полномасштабного вторжения России. Артистка уехала за границу и помогала там украинским беженцам, работая на складе с благотворительной помощью.

Напомним, Вера Брежнева на грани развода со своим мужем, продюсером Константином Меладзе, который публично молчит по поводу войны в Украине и, как отмечается, боится потерять свои бизнесы на территории РФ.

Также Фокус писал об обращении Веры Брежневой к своим подписчикам в первые дни полномасштабной войны. Знаменитость рассказала, что ее мама и муж находились в бомбоубежищах и прятались от вражеских обстрелов столицы Украины.