RU
RU
Розділи
Матеріали
Стиль життя

Віра Брежнєва показала, як змінилася під час війни (фото)

439
Віра Брежнєва, Віра Брежнєва підтримує Україну, Віра Брежнєва показала сивину, Віра Брежнєва як змінилась під час війни
Фото: ververa | Віра Брежнєва

Знаменитість зізналася, що вона більше не хоче ховати свою сивину.

Українська співачка Віра Брежнєва показала, як її змінила війна. Знімком без фільтрів та макіяжу вона поділилася на своїй Instagram-сторінці з понад 12 млн підписників.

Артистка зазначила, що в неї з'явилися зморшки і сивина, яку вона більше не хоче ховати за фільтрами.

Віра Брежнєва
Віра Брежнєва показала, як змінилася під час війни
Віра Брежнєва
Віра Брежнєва показала, як змінилася під час війни

"За 105 днів відвикла від себе. Війна змінила ставлення до всього. Відображення в дзеркалі не хвилювало. Але раптом вчора на фото, зробленому сестрою, побачила себе з боку… ми вже ніколи не будемо такими, як раніше, і я вже розумію, що стаю іншою, новою. Тепер у цих очей, зморшок, сивини немає бажання ховатися за фільтрами. Бажання більше сподобатися, але є бажання жити", — відверто звернулася до своїх підписників 40-річна українська співачка.

Віра Брежнєва публічно активно підтримує Україну

Віра Брежнєва, яка довгий час мешкала та працювала в РФ, публічно підтримала Україну з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Артистка виїхала за кордон та допомагала там українським біженцям, працюючи на складі з благодійною допомогою.

Нагадаємо, Віра Брежнєва на межі розлучення зі своїм чоловіком, продюсером Костянтином Меладзе, який публічно мовчить щодо війни в Україні та, як зазначається, боїться втратити свої бізнеси на території РФ.

Також Фокус писав про звернення Віри Брежнєвої до своїх підписників у перші дні повномасштабної війни. Знаменитість розповіла, що її мама та чоловік на той момент перебували у бомбосховищах та ховалися від ворожих обстрілів столиці України.