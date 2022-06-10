Віра Брежнєва показала, як змінилася під час війни (фото)

Знаменитість зізналася, що вона більше не хоче ховати свою сивину.

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Українська співачка Віра Брежнєва показала, як її змінила війна. Знімком без фільтрів та макіяжу вона поділилася на своїй Instagram-сторінці з понад 12 млн підписників.

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Артистка зазначила, що в неї з'явилися зморшки і сивина, яку вона більше не хоче ховати за фільтрами.

[ + – ] Віра Брежнєва показала, як змінилася під час війни [ + – ] Віра Брежнєва показала, як змінилася під час війни

"За 105 днів відвикла від себе. Війна змінила ставлення до всього. Відображення в дзеркалі не хвилювало. Але раптом вчора на фото, зробленому сестрою, побачила себе з боку… ми вже ніколи не будемо такими, як раніше, і я вже розумію, що стаю іншою, новою. Тепер у цих очей, зморшок, сивини немає бажання ховатися за фільтрами. Бажання більше сподобатися, але є бажання жити", — відверто звернулася до своїх підписників 40-річна українська співачка.

[ + – ] Віра Брежнєва публічно активно підтримує Україну

Віра Брежнєва, яка довгий час мешкала та працювала в РФ, публічно підтримала Україну з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Артистка виїхала за кордон та допомагала там українським біженцям, працюючи на складі з благодійною допомогою.

Нагадаємо, Віра Брежнєва на межі розлучення зі своїм чоловіком, продюсером Костянтином Меладзе, який публічно мовчить щодо війни в Україні та, як зазначається, боїться втратити свої бізнеси на території РФ.

Також Фокус писав про звернення Віри Брежнєвої до своїх підписників у перші дні повномасштабної війни. Знаменитість розповіла, що її мама та чоловік на той момент перебували у бомбосховищах та ховалися від ворожих обстрілів столиці України.