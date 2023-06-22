Віру Брежнєву позбавили посвідки на проживання в РФ

Артистка публічно засудила російське повномасштабне вторгнення в Україну.

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41-річну українську співачку Віру Брежнєву позбавили посвідки на проживання в Росії. Про це повідомляють росЗМІ.

За даними "Комсомольської правди" артистка, яка народилася в Камʼянському (раніше Дніпродзержинськ), тепер не має посвідки на проживання в РФ. Втім, ймовірно, Брежнєва сама відмовилася від документу.

"Не виключено, що артистку позбавили посвідки на проживання, або вона сама від неї відмовилася. Безумовно, за цим послідувало закриття ІП, тому що ВНЖ дає іноземцям право на ведення підприємницької діяльності на території Росії. У будь-якому випадку, тепер приїхати в РФ і жити тут, не кажучи вже про те, щоб будувати кар'єру, Віра Брежнєва не зможе", — зазначає адвокат.

Віра Брежнєва Фото: Instagram ververa

Після 24 лютого 2022 року співачка засудила вторгнення Росії на територію України. Вона виїхала з країни, де останні роки на постійній основі жили та вела творчу діяльність, хоча не отримала там громадянство. Артистка активно висловлювала свою позицію у соцмережах на мільйонну аудиторію та допомагала волонтерам на складах за кордоном.

Також Віра заспівала українською, зокрема зі співачкою Tayanna.

Віра Брежнєва Фото: Instagram ververa

Нагадаємо, Віра Брежнєва показала свою 13-річну доньку.

Також Фокус писав про кардинальну зміну іміджу Віри Брежнєвої в кліпі на пісню українською мовою.