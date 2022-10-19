Віра Брежнєва та Tayanna випустили спільну пісню "Вишиванка" (відео)

Це друга україномовна пісня Віри Брежнєвої.

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Українські співачки Віра Брєжнєва (справжнє прізвище — Галушка) та Тетяна Решетняк (Tayanna) випустили спільну україномовну пісню. Про це артистки повідомили у своїх соцмережах.

Знаменитості родом з Дніпропетровщини та Чернівеччини представили нове прочитання відомої ліричної пісні про традиційне вбрання українців. Композиція поета Миколи Сома та композитора Оскара Сандлера часто вважалася народною, проте тепер розславлені всі крапки над "і".

Запис спільної композиції відбувся на студії звукозапису, де й зняли ліричне чорно-біле відео. Ідея заспівати разом виникла спочатку в Tayanna.

"VERA x TAYANNA. Вишиванка 🪡. Код нації", — підписали спільну публікацію співачки.

[ + – ] "Вишиванка"

Особливої уваги заслуговує обкладинка пісні, створена вишивальницею Софією Гольдман-Манастирською у старовинній техніці "ланцюжок" — поширену у західних регіонах України та на Сумщині.

[ + – ] "Вишиванка"

Цікаво, що Віра Брєжнєва тепер записуватиме пісні під псевдонімом Vera, відмовившись від частинки "Брєжнєва", з якою вона і стала широко популярною на території Росії, де прожила останні роки. Українська артистка активно будувала в РФ кар'єру, проте з початком повномасштабної війни покинула Росію та активно висловлюється проти військової агресії сусідньої країни.

Також пісня стала другою україномовною у творчості Віри Брежнєвої. До цього вона співала композицію "Неадекват".

[ + – ] Віра Брежнєва та Tayanna [ + – ] Віра Брежнєва та Tayanna

Нагадаємо, донька Віри Брежнєвої показала рідкісне фото з рідним батьком.

Також Фокус писав про нову пісню Наді Дорофєєвої та кліп, знятий у її будинку.