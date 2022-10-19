Вера Брежнева и Tayanna выпустили общую песню "Вишиванка" (видео)

Это вторая украиноязычная песня Веры Брежневой.

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Украинские певицы Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) и Татьяна Решетняк (Tayanna) выпустили общую украиноязычную песню. Об этом артистки сообщили в своих соцсетях.

Знаменитости родом из Днепропетровщины и Черновицкой области представили новое прочтение известной лирической песни о традиционном наряде украинцев. Композиция поэта Николая Сома и композитора Оскара Сандлера часто считалась народной, однако теперь прославлены все точки над "i".

Запись совместной композиции состоялась в студии звукозаписи, где и сняли лирическое черно-белое видео. Идея спеть вместе возникла сначала у Tayanna.

"VERA x TAYANNA. Вышиванка 🪡. Код нации", — подписали совместную публикацию певицы.

[ + – ] "Вишиванка"

Особого внимания заслуживает обложка песни, созданная вышивальщицей Софией Гольдман-Манастырской в старинной технике "цепочка" — распространенная в западных регионах Украины и Сумской области.

[ + – ] "Вишиванка"

Интересно, что Вера Брежнева теперь будет записывать песни под псевдонимом Vera, отказавшись от частицы "Брежнева", с которой она и стала широко популярной на территории России, где прожила последние годы. Украинская артистка активно строила в РФ карьеру, однако с началом полномасштабной войны покинула Россию и активно высказывается против военной агрессии соседней страны.

Также песня стала второй украиноязычной в творчестве Веры Брежневой. До этого она пела композицию "Неадекват".

[ + – ] Вера Брежнева и Tayanna [ + – ] Вера Брежнева и Tayanna

Напомним, дочь Веры Брежневой показала редкое фото с родным отцом.

Также Фокус писал о новой песне Нади Дорофеевой и клипе, снятом в ее доме.