Дочь Веры Брежневой показала редкое фото с родным отцом

Знаменитость воспитывает двух дочерей.

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Младшая дочь украинской певицы Веры Брежневой Сара показала редкое фото с родным отцом. На своей Instagram-странице 12-летняя девушка поделилась семейными кадрами.

Сара Киперман поздравила папу с днем рождения и показала несколько фото с именинником. Украинскому бизнесмену еврейского происхождения Михаилу Киперману исполнилось 47 лет.

Младшая дочь Веры Брежневой поделилась двумя фото и написала "С днем рождения, папа!".

[ + – ] Сара Киперман с отцом

Вера Брежнева и Михаил Киперман были женаты с 2006 года. От их союза родилась дочь Сара. Однако после появления на свет общего ребенка пара решила развестись. Однако, кроме Сары, фамилию первого мужа Брежневой носит и ее старшая дочь София, родившаяся в отношениях с Виталием Войченко.

Уже в 2015 году украинская певица вышла замуж за композитора Константина Меладзе.

[ + – ] Сара Киперман с отцом

После 24 февраля артистка покинула территорию России и часто выражает свою антивоенную позицию в соцсетях с миллионами подписчиков. В частности, Брежнева призвала помогать волонтерам на складах в Польше.

Напомним, в Сети ходят слухи о разводе Веры Брежневой и Константине Меладзе на фоне войны в Украине.

Также Фокус писал о помощи Веры Брежневой Украине после начала полномасштабной войны.