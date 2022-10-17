Дочь Веры Брежневой показала редкое фото с родным отцом
Знаменитость воспитывает двух дочерей.
Младшая дочь украинской певицы Веры Брежневой Сара показала редкое фото с родным отцом. На своей Instagram-странице 12-летняя девушка поделилась семейными кадрами.
Сара Киперман поздравила папу с днем рождения и показала несколько фото с именинником. Украинскому бизнесмену еврейского происхождения Михаилу Киперману исполнилось 47 лет.
Младшая дочь Веры Брежневой поделилась двумя фото и написала "С днем рождения, папа!".
Вера Брежнева и Михаил Киперман были женаты с 2006 года. От их союза родилась дочь Сара. Однако после появления на свет общего ребенка пара решила развестись. Однако, кроме Сары, фамилию первого мужа Брежневой носит и ее старшая дочь София, родившаяся в отношениях с Виталием Войченко.
Уже в 2015 году украинская певица вышла замуж за композитора Константина Меладзе.
После 24 февраля артистка покинула территорию России и часто выражает свою антивоенную позицию в соцсетях с миллионами подписчиков. В частности, Брежнева призвала помогать волонтерам на складах в Польше.
Напомним, в Сети ходят слухи о разводе Веры Брежневой и Константине Меладзе на фоне войны в Украине.
Также Фокус писал о помощи Веры Брежневой Украине после начала полномасштабной войны.