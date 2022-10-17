Донька Віри Брежнєвої показала рідкісне фото з рідним батьком

Знаменитість виховує двох доньок.

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Молодша донька української співачки Віри Брежнєвої Сара показала рідкісне фото з рідним батьком. На своїй Instagram-сторінці 12-річна дівчина поділилася сімейними кадрами.

Сара Кіперман привітала тата з днем народження та показала кілька фото з іменинником. Українському бізнесмену єврейського походження Михайлу Кіперману напередодні виповнилося 47 років.

У сторіз менша донька Віри Брежнєвої поділилася двома фото та написала "З днем народження, тату!".

[ + – ] Сара Кіперман з батьком

Віра Брежнєва та Михайло Кіперман були одружені з 2006 року. Від їхнього союзу народилася донька Сара. Проте після появи на світ спільної дитини пара вирішила розлучитися. Проте, окрім Сари, прізвище першого чоловіка Брежнєвої носить і її старша донька Софія, яка народилася у стосунках з Віталієм Войченком.

Уже в 2015 році українська співачка одружилася з композитором Костянтином Меладзе.

[ + – ] Сара Кіперман з батьком

Після 24 лютого артистка покинула територію Росію та часто висловлює свою антивоєнну позицію у соцмережах з мільйонами підписників. Зокрема Брежнєва закликала допомагати волонтерам на складах у Польщі.

Нагадаємо, у мережі ходять чутки про розлучення Віри Брежнєвої та Костянтина Меладзе на фоні війни в Україні.

Також Фокус писав про допомогу Віри Брежнєвої Україні після початку повномасштабної війни.