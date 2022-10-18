Надя Дорофеева представила новый клип, снятый в ее доме

Клип стал глубоко личным для самой артистки.

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32-летняя украинская певица Надя Дорофеева представила клип на новую песню "В твоей душе", где подняла очень острую тему для сограждан, страдающих от российской агрессии, – потерю дома.

Клип, режиссером которого выступил Антон Штука, был снят в доме певицы под Киевом. Артистка ходит по комнатам своего жилья, а затем ее можно увидеть на руинах, оставленных оккупантами.

"Дом – это особое место для каждого из нас. Дом дарит невероятное чувство защищенности. Даже если вокруг опасность. Дом – это наша крепость. Потерять дом – это одно из самых трудных испытаний в жизни", – говорит артистка за кадром в начале.

В конце видео, снятого совместно с волонтерским движением "Добробат", помогающим восстанавливать разрушенное жилье, Дорофеева озвучивает страшные цифры. По ее словам, только на неоккупированных территориях в результате обстрелов ВС РФ уничтожено 140 тысяч квартир и домов, в результате чего свыше 230 тысяч украинских семей остались без жилья, 90 тысяч детей потеряли свой дом. Насколько ужасающа картина на территориях, которые остаются в оккупации, остается только догадываться. Все это – на фоне приближающейся зимы.

Видеоряд получился очень личным для Дорофеевой.

"Это клип, в котором мне не пришлось ничего играть. Все эмоции снимались с первых дублей – настоящие грусть, боль, страх, удивление… Когда я впервые вошла в дом, касалась всего вокруг, как в кино. Увидела, сколько у меня было косметики, сколько вещей, сколько всего – и поняла, что это больше не нужно. То, без чего я не могла раньше обойтись, стало незначительным. Ценности изменились", – комментирует она.

Кадры клипа певица опубликовала и на своей странице в соцсети, сопроводив их эмоциональной подписью:

"Пока враг открыто радуется тому, что в Украине гибнут мирные люди, мы делаем все, чтобы защитить свою землю. Пока враг с восторгом разрушает ракетами и дронами наши дома и инфраструктуру, мы все восстанавливаем и укрепляем. Пока враг ждет, что мы закроем рот, опустим руки и сдадимся, мы будем еще яростнее бороться, еще громче кричать о войне на весь мир, работать, создавать, любить, помогать друг другу ЖИТЬ! Музыка – это мое оружие и инструмент помощи! Присоединяйтесь и вы".

В своем доме Надя провела несколько дней после начала войны, а затем уехала в Европу, где волонтерила и давала благотворительные концерты. В августе она вернулась в Киев.

Напомним, недавно Дорофеева показала свои детские фото.