Надя Дорофєєва представила новий кліп, знятий у її будинку

Кліп став глибоко особистим для самої артистки.

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32-річна українська співачка Надя Дорофєєва представила кліп на нову пісню "У твоїй душі", де порушила дуже гостру тему для співгромадян, які страждають від російської агресії — втрату дому.

Кліп, режисером якого виступив Антон Штука, знятий у будинку співачки під Києвом. Артистка ходить кімнатами свого житла, а потім її можна побачити на руїнах, залишених окупантами.

"Дім — це особливе місце для кожного з нас. Дім дарує неймовірне почуття захищеності. Навіть якщо довкола небезпека. Дім — це наша фортеця. Втратити дім — це одне з найважчих випробувань у житті", — каже артистка за кадром на початку.

Наприкінці відео, знятого разом із волонтерським рухом "Добробат", який допомагає відновлювати зруйноване житло, Дорофєєва озвучує страшні цифри. За її словами, лише на неокупованих територіях внаслідок обстрілів ЗС РФ знищено 140 тисяч квартир та будинків, внаслідок чого понад 230 тисяч українських сімей залишилися без житла, 90 тисяч дітей втратили свій дім. Наскільки жахлива картина на теренах, що ще в окупації, залишається лише здогадуватися. Все це — на тлі зими, що наближається.

Відеоряд вийшов дуже особистим для Дорофєєвої.

"Це кліп, в якому мені не довелося нічого грати. Всі емоції знімалися з перших дублів — справжні сум, біль, страх, здивування... Коли я вперше увійшла до будинку, торкалася всього довкола, як у кіно. Побачила, скільки у мене було косметики, скільки речей, скільки всього — і зрозуміла, що це більше не потрібно. Те, без чого я не могла раніше обійтися, стало незначним. Цінності змінилися", — коментує вона.

Кадри кліпу співачка опублікувала і на своїй сторінці в соцмережі, супроводжуючи їх емоційним підписом:

"Поки ворог відкрито радіє тому, що в Україні гинуть мирні люди, ми робимо все, щоб захистити свою землю. Поки ворог із захватом руйнує ракетами і дронами наші домівки та інфраструктуру, ми відновлюємо та зміцнюємо. Поки ворог чекає, що ми замовкнемо, опустимо руки і здамося, ми ще лютіше боротимемося, ще голосніше кричатимемо про війну на весь світ, працювати, створювати, любити, допомагати один одному ЖИТИ! Музика — це моя зброя та інструмент допомоги! Приєднуйтесь і ви".

У своєму будинку Надя провела кілька днів після початку війни, а потім виїхала до Європи, де волонтерила та давала благодійні концерти. У серпні вона повернулася до Києва.

Нагадаємо, нещодавно Дорофєєва показала свої дитячі фото.