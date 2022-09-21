Надя Дорофєєва поділилася кумедними дитячими фото

Артистка нещодавно випустила свій перший україномовний альбом.

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32-річна українська співачка Надя Дорофєєва показала кумедні дитячі фото. У своєму Instagram з мільйонами підписників артистка поділилася архівними кадрами.

"Гортати до кінця😂😂😂 Дякую всім, хто слухає та підтримує мій альбом! Напишіть в коментах свою улюблену пісню з мого альбому🤍", — підписала дитячі знімки українська зірка сцени.

На фото співачка позує в образі Снігової королеви, тримає в руках букет червоних тюльпанів, позує у вінку з кульбабок тощо.

[ + – ] Надя Дорофєєва поділилася дитячими знімками

Нова публікація присвячена свіжому альбому Дорофєєвої "Сенси". Це перша україномовна збірка пісень артистки.

"Альбом — неймовірний, але найбільше сподобалися пісні "охололо" і "у твоїй душі" 🤍", "Божеее, яка мила на усіх фотках😍😂❤️", — пишуть фоловери знаменитості.

[ + – ] Пісня Наді Дорофєєвої з нового альбому

До альбому "Сенси" увійшли нові треки української співачки, а також колаборація артистки з Артемом Пивоваровим "Думи" на слова Тараса Шевченка. Раніше зірка зазначала, що більше не виконуватиме своїх російськомовних пісень, лише коли її просять українські військові на благодійних концертах.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва виступила в київському метро з новими та старими хітами.

Також Фокус активно стежить за розвитком особистого життя Наді Дорофєєвої та її нового бойфренда.