Надя Дорофеева поделилась забавными детскими фото

Артистка недавно выпустила свой первый украиноязычный альбом.

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32-летняя украинская певица Надя Дорофеева показала забавные детские фото. В своем Instagram с миллионами подписчиков артистка поделилась архивными кадрами.

"Листать до конца 😂😂😂 Спасибо всем, кто слушает и поддерживает мой альбом! Напишите в комментах свою любимую песню из моего альбома 🤍", — подписала детские снимки украинская звезда сцены.

На фото певица позирует в образе Снежной королевы, держит в руках букет красных тюльпанов, позирует в венке из одуванчиков.

[ + – ] Надя Дорофеева поделилась детскими снимками

Новая публикация посвящена свежему альбому Дорофеевой "Сенси". Это первый украиноязычный сборник песен артистки.

"Альбом — невероятный, но больше всего понравились песни "охололо" и "в твоїй душі" 🤍", "Божеее, какая милая на всех фотках 😍😂❤️", — пишут фолловеры знаменитости.

[ + – ] Песня Нади Дорофеевой из нового альбома

В альбом "Сенси" вошли новые треки украинской певицы, а также коллаборация артистки с Артемом Пивоваровым "Думи" на слова Тараса Шевченко. Ранее звезда отмечала, что больше не будет исполнять свои русскоязычные песни, только когда ее просят украинские военные на благотворительных концертах.

Напомним, Надя Дорофеева выступила в киевском метро с новыми и старыми хитами.

Также Фокус активно следит за развитием личной жизни Нади Дорофеевой и ее нового бойфренда.