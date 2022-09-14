Надя Дорофеева показала, как проводит время с детьми Миши Кацурина (фото)

От прошлого брака у бизнесмена подрастают двое детей.

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32-летняя украинская певица Надя Дорофеева показала, как проводит время с детьми своего нового возлюбленного. Семейным кадром артистка поделилась на Instagram-странице с более 5 млн подписчиков.

"Какие красивые люди", — подписала Надя Дорофеева видео, на котором Михаил Кацурин держит на руках своего младшего сына Ивана.

Кроме малыша, от брака киевского ресторатора с бывшей женой Дашей подрастает старшая дочь Саша, которая пошла в этом году в школу в Варшаве.

[ + – ] Михаил Кацурин с сыном Иваном

Владимир Дантес, уже официально подтвердивший отношения с экс-женой нынешнего бойфренда Нади Дорофеевой, также часто делится фото и видео детей Кацуриных, с которыми певец часто проводит время.

В марте 2022 стало известно о разводе Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса после семи лет брака. Буквально сразу о своем разрыве сообщили супруги Кацурины. Спустя некоторое время Дорофеева подтвердила слухи о романе с киевским ресторатором Михаилом Кацуриным, а Дантес, в свою очередь — с Дашей.

[ + – ] Надя Дорофеева и Миша Кацурин Фото: nadyadorofeeva

Напомним, Надя Дорофеева показала рутину со своим новым бойфрендом.

Также Фокус писал о новой странице в личной жизни Владимира Дантеса и Даши Кацуриной.