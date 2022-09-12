Надя Дорофеева показала рутину с Михаилом Кацуриным (фото)

Артистка редко делится кадрами с новым возлюбленным.

32-летняя украинская певица Надя Дорофеева показала рутину с Михаилом Кацуриным. На своей Instagram-странице артистка поделилась свежим фото с возлюбленным.

"Влез в мою ежедневную рубрику", — подписала кадр в зеркале Надя Дорофеева.

На фото певица позирует в сером оверсайзе пиджаку, черной кофте и свободных брюках, держа в руках темную сумку-багет. Волосы звезда сцены собрала в хвост.

Тем временем киевский ресторатор продемонстрировал образ в похожих тонах — серые брюки, пиджак и рубашку в клетку, добавив к образу темную бейсболку. На снимке в зеркале Михаил Кацурин целует свою возлюбленную.

[ + – ] Надя Дорофеева и Михаил Кацурин

О своих отношениях Дорофеева и Кацурин официально рассказали в июне 2022. До этого о романе между ними только ходили слухи в Сети. В частности, влюбленную пару заметили на улицах Барселоны в начале весны этого же года.

[ + – ] Надя Дорофеева и Миша Кацурин

Тем временем, бывший возлюбленный артистки Владимир Дантес также подтвердил свои новые отношения с экс-женой Миши Кацурина. Пара ранее долго подогревала слухи о своих не только дружеских отношениях, демонстрируя откровенные и семейные кадры в соцсетях.

Напомним, Владимир Дантес оправдался за вирусную шутку об интимной жизни своей бывшей жены и ее нового бойфренда.

Также Фокус писал о реакции Нади Дорофеевой на новый роман ее бывшего мужа.