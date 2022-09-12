Надя Дорофєєва показала рутину з Михайлом Кацуріним (фото)

Артистка не часто ділиться кадрами з новим коханим.

32-річна українська співачка Надя Дорофєєва показала рутину з Михайлом Кацуріним. На своїй Instagram-сторінці артистка поділилася свіжим фото з коханим.

"Вліз у мою щоденну рубрику", — підписала кадр у дзеркалі Надя Дорофєєва.

На фото співачка позує в сірому оверсайз піджаку, чорній кофтині та вільних штанах, тримаючи в руках темну сумку-багет. Волосся зірка сцени зібрала у хвіст.

Тим часом київський ресторатор продемонстрував образ у схожих тонах — сірі штани та піджак та сорочку у клітинку, додавши до образу темну бейсболку. На знімку в інста-сторі Михайло Кацурін цілує свою кохану.

[ + – ] Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін

Про свої стосунки Дорофєєва та Кацурін офіційно розповіли у червні 2022. До цього про роман між ними лише ходили чутки у мережі. Зокрема закохану пару помітили на вулицях Барселони на початку весни цього ж року.

[ + – ] Надя Дорофєєва та Міша Кацурін

Тим часом колишній коханий артистки Володимир Дантес також підтвердив свої нові стосунки з ексдружиною Міші Кацуріна. Пара раніше тривалий час підігрівала чутки про свої не лише дружні стосунки, демонструючи відверті та родинні кадри у соцмережах.

Нагадаємо, Володимир Дантес виправдався за вірусний жарт про інтимне життя своєї колишньої дружини та її нового бойфренда.

Також Фокус писав про реакцію Наді Дорофєєвої на новий роман її колишнього чоловіка.