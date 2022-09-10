Дантес виправдався за жарт про інтимне життя Дорофєєвої та Кацуріна (відео)

Артист не очікував такої реакції громадськості.

34-річний український співак та блогер Володимир Дантес виправдався за жарт про інтимне життя Наді Дорофєєвої та Михайла Кацуріна.

У своєму новому інтерв'ю телеведучому Славі Дьоміну колишній чоловік української артистки зізнався, що навіть не міг подумати про вірусність його жарту під час стендапу за кордоном. За словами Дантеса, вперше він побачив ролик у мережі на фан-сторінці його екскоханої.

"Якщо ви побачите, звідки ця частина … Я подивився, це фан-акаунт Наді. Вони не зацінили факт. Ну, я нічого не сказав такого, що ніхто не знає. Я думав, може, я когось образив? А потім думаю — ні. Це як сказати, що Рим — це столиця Італії, і всі такі: "Ні", — заявив український гуморист.

Після поширення у соцмережах жарту про інтимне життя Наді Дорофєєвої та Михайла Кацуріна у виконанні Дантеса, гумориста звинуватили в тому, що він переходить дозволені рамки та виносить сміття з хати.

[ + – ] Надя Дорофєєва та Володимир Дантес Фото: nadyadorofeeva

Зокрема Дантес зізнався, що розірвав дружбу з київським ресторатором Михайлом Кацуріним. Наразі вони зустрічаються лише в разі, коли цього вимагають обставини. Наприклад, співак брав у теперішнього бойфренда Дорофєєвої кейс для гітари перед поїздкою до Ізраїлю.

[ + – ] Володимир Дантес та Даша Кацуріна Фото: Скріншот

Нагадаємо, Володимир Дантес та Даша Кацуріна підтвердили свої романтичні стосунки після місяців домислів у мережі.

Також Фокус писав про реакцію Наді Дорофєєвої на новий роман її колишнього чоловіка.