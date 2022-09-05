"Кохаю тебе". Даша Кацуріна підтвердила роман з Дантесом (фото)

Дівчина зізналась, що у найважчий момент Дантес був поруч з нею.

27-річна бізнесвумен Даша Кацуріна та 34-річний український співак Володимир Дантес офіційно підтвердили чутки про свій роман. Про новий сімейний статус київська рестораторка зазначила у своїх соцмережах.

Нова кохана гумориста дала кілька порад жінкам, котрі нещодавно розлучилися зі своїми чоловіками. Серед них була — закохатися у свого найкращого друга.

"Закохатися у свого друга))))))) вова був поруч у найскладніший момент і мені дуууууже пощастило. дуже", — зазначила Даша Кацуріна під своїм оголеним фото з підписом "Колишня дружина".

[ + – ] Даша Кацуріна дала кілька порад жінкам, котрі нещодавно розлучилися

У коментарях підписники блогерки підтримали її теплими словами, а Володимир Дантес тим часом прокоментував свіжий допис коханої кількома вогниками.

Практично одночасно Даша Кацуріна опублікувала в сторі відео з бойфрендом та двома дітьми у дзеркалі.

"Кохаю тебе і вже сумую", — підписала ролик колишня дружина Міші Кацуріна.

[ + – ] Даша Кацуріна підтвердила чутки про роман з Дантесом

Пізніше у своєму телеграм-каналі бізнеследі та мама двох опублікувала особисту історію про карму. За її словами, у віці 16 років дівчина закохалася в одруженого чоловіка та "відбила" його в тодішньої дружини. Не називаючи імен, Кацуріна практично прямо розказала історію початку своїх стосунків з Мішею Кацуріним.

Про своє розлучення вони оголосили в один день з Володимиром Дантесом та Надею Дорофєєвою. Проте від їхнього союзу залишилися двоє дітей — Саша та Іван. Старша донька пішла цього року до першого класу у Варшаві.

[ + – ] Володимир Дантес та Даша Кацуріна

Згодом нова коханого колишнього чоловіка Наді Дорофєєвої опублікувала відео, яке зняла її донька та на якому вони з Дантесом цілуються. Такими прозорими натяками пара офіційно підтвердила свої стосунки.

Нагадаємо, Володимир Дантес жорстоко пожартував про інтимне життя Наді Дорофєєвої та її нового коханого.

Також Фокус писав про розвиток стосунків Наді Дорофєєвої та Міші Кацуріна.