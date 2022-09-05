"Люблю тебя". Даша Кацурина подтвердила роман с Дантесом (фото)

Девушка призналась, что в самый трудный момент Дантес был рядом с ней.

27-летняя бизнесвумен Даша Кацурина и 34-летний украинский певец Владимир Дантес официально подтвердили слухи о своем романе. О новом семейном статусе киевская ресторатор отметила в своих соцсетях.

Новая возлюбленная юмориста дала несколько советов женщинам, недавно расставшимся со своими мужчинами. Среди них была – влюбиться в лучшего друга.

"Влюбиться в своего друга))))))) Вова был рядом в самый сложный момент и мне очееень повезло. очень", — отметила Даша Кацурина под своим обнаженным фото с подписью "Бывшая жена".

[ + – ] Даша Кацурина дала несколько советов недавно расставшимся женщинам

В комментариях подписчики блогера поддержали ее теплыми словами, а Владимир Дантес тем временем прокомментировал свежий пост возлюбленной несколькими огоньками.

Практически одновременно Даша Кацурина опубликовала в сторис видео с бойфрендом и двумя детьми в зеркале.

"Люблю тебя и уже скучаю", — подписала ролик бывшая жена Миши Кацурина.

[ + – ] Даша Кацурина подтвердила слухи о романе с Дантесом

Позже в своем телеграм-канале бизнес-леди и мама двоих опубликовала личную историю о карме. По ее словам, в возрасте 16 лет девушка влюбилась в женатого мужа и "отбила" его у тогдашней жены. Не называя имен, Кацурина практически прямо рассказала историю начала своих отношений с Мишей Кацуриным.

О своем разводе они объявили в один день с Владимиром Дантесом и Надей Дорофеевой. Однако от их союза остались двое детей — Саша и Иван. Старшая дочь пошла в этом году в первый класс в Варшаве.

[ + – ] Владимир Дантес и Даша Кацурина

Впоследствии новая возлюбленная бывшего мужа Нади Дорофеевой опубликовала видео, которое сняла ее дочь и на котором они с Дантесом целуются. Такими прозрачными намеками пара официально подтвердила свои отношения.

Напомним, Владимир Дантес жестоко пошутил об интимной жизни Нади Дорофеевой и ее нового возлюбленного.

Также Фокус писал о развитии отношений Нади Дорофеевой и Миши Кацурина.