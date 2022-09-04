Владимир Дантес высмеял интимную жизнь Нади Дорофеевой и ее нового бойфренда

Юморист также практически официально подтвердил свои новые отношения.

34-летний украинский певец и блогер Владимир Дантес жестоко пошутил об интимной жизни своей бывшей жены и ее нового бойфренда. Видео выступления комика активно распространяется в соцсетях.

На своем благотворительном стендапе за границей экс-муж украинской певицы поднял тему своей и ее интимной жизни. Дантес прямо признался, что не просто дружит с Дашей Кацуриной.

"Мне сложно еще заниматься сексом с девушкой в одной комнате с ребенком своего лучшего друга, пока он тр*хает мою бывшую жену", — рассказал комик во время своего выступления.

[ + – ] Выступление Дантеса за границей

Таким образом, юморист сразу поднял волну хейта в соцсетях. По мнению пользователей Сети, такие шутки неуместны, а сам Дантес ранее обещал "не выносить сор из избы".

Надя Дорофеева и Владимир Дантес объявили о своем разводе в начале весны 2022, как раз в разгар полномасштабной войны в Украине. При том, что они разошлись за несколько месяцев до того. Пара пообещала своим фанатам, что будет поддерживать дружеские отношения и не держит обид друг на друга.

[ + – ] Надя Дорофеева и Миша Кацурин Фото: nadyadorofeeva

После новости о разрыве с Дантесом Дорофееву заподозрили в романтических отношениях с ее хорошим другом Михаилом Кацуриным, который в то же время расстался со своей женой Дашей. Только в июне украинская певица и киевский ресторатор подтвердили домыслы, официально опубликовав совместное фото в соцсетях.

[ + – ] Владимир Дантес много времени проводит с Дашей Кацуриной и ее детьми Фото: Instagram

Тем временем Владимир Дантес только подогревает слухи о романе с Дашей Кацуриной. Они часто проводят вместе время и провоцируют домыслы своих поклонников.

Отметим, что обычно снимать стендапы запрещено, а тем более выкладывать их в соцсети.

Напомним, Надя Дорофеева накануне показала редкое фото со своим новым возлюбленным.

Также Фокус писал о приезде Владимира Дантеса и Даши Кацуриной в Варшаву.