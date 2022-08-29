Владимир Дантес уехал с Дашей Кацуриной в Варшаву (фото)

Юморист проведет ряд благотворительных концертов.

34-летний украинский блогер и певец Владимир Дантес признался, что приехал со своей новой вероятной девушкой, Дашей Кацуриной в Варшаву. Об этом юморист рассказал в своих Instagram-сторис.

"Мы отправляемся в благотворительный Standup тур в рамках благотворительного тура "Доброго вечора, ми з України". Я точно не опоздаю, как это было с Берлином. Потому что я уже приехал в Варшаву. Отсюда буду отправляться во все другие города и страны", — признался бывший муж Нади Дорофеевой

В частности, в видео Дантес показал и свою хорошую подругу — блогера и бизнесвумен Дашу Кацурину. В Сети последние несколько месяцев ходят слухи об их романтических отношениях, хотя сами знаменитости официальных заявлений по этому поводу не делали.

[ + – ] Владимир Дантес [ + – ] Даша Кацурина

Украинский певец признался, что Даша тоже будет на концерте, и она уже приобрела билеты.

"Я хочу записать сторис с этой женщиной, но она говорит, что ужасный свет", — рассказал Дантес.

Как известно, Даша Кацурина вместе со своими двумя детьми практически полностью перебралась в столицу Польши. В Варшаве ее старшая дочь Саша в этом году пойдет в школу.

[ + – ] Владимир Дантес и Даша Кацурина

В марте 2022 и Владимир Дантес, и Даша Кацурина объявили о своих разводах. И если от союза Дантес-Дорофеева не осталось детей, то Даша Кацурина воспитывает двоих несовершеннолетних детей от киевского бизнесмена Михаила Кацурина, находящегося сейчас в романтических отношениях с Надей Дорофеевой.

Напомним, Даша Кацурина поделилась очень личными снимками с Владимиром Дантесом.

Также Фокус писал об общем публичном заявлении Даши Кацуриной и Владимира Дантеса, которое они сделали вместе накануне.