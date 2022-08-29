Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Владимир Дантес уехал с Дашей Кацуриной в Варшаву (фото)

Владимир Дантес и Даша Кацурина, дорогофеева и кацурин, новая девушка дантеса, с кем встречается дантес
Фото: vladimirdantes | Владимир Дантес и Даша Кацурина

Юморист проведет ряд благотворительных концертов.

34-летний украинский блогер и певец Владимир Дантес признался, что приехал со своей новой вероятной девушкой, Дашей Кацуриной в Варшаву. Об этом юморист рассказал в своих Instagram-сторис.

"Мы отправляемся в благотворительный Standup тур в рамках благотворительного тура "Доброго вечора, ми з України". Я точно не опоздаю, как это было с Берлином. Потому что я уже приехал в Варшаву. Отсюда буду отправляться во все другие города и страны", — признался бывший муж Нади Дорофеевой

В частности, в видео Дантес показал и свою хорошую подругу — блогера и бизнесвумен Дашу Кацурину. В Сети последние несколько месяцев ходят слухи об их романтических отношениях, хотя сами знаменитости официальных заявлений по этому поводу не делали.

Владимир Дантес
Владимир Дантес
Даша Кацурина
Даша Кацурина

Украинский певец признался, что Даша тоже будет на концерте, и она уже приобрела билеты.

"Я хочу записать сторис с этой женщиной, но она говорит, что ужасный свет", — рассказал Дантес.

Как известно, Даша Кацурина вместе со своими двумя детьми практически полностью перебралась в столицу Польши. В Варшаве ее старшая дочь Саша в этом году пойдет в школу.

Владимир Дантес и Даша Кацурина
Владимир Дантес и Даша Кацурина

В марте 2022 и Владимир Дантес, и Даша Кацурина объявили о своих разводах. И если от союза Дантес-Дорофеева не осталось детей, то Даша Кацурина воспитывает двоих несовершеннолетних детей от киевского бизнесмена Михаила Кацурина, находящегося сейчас в романтических отношениях с Надей Дорофеевой.

Напомним, Даша Кацурина поделилась очень личными снимками с Владимиром Дантесом.

Также Фокус писал об общем публичном заявлении Даши Кацуриной и Владимира Дантеса, которое они сделали вместе накануне.