Володимир Дантес поїхав з Дашею Кацуріною до Варшави (фото)

Гуморист проведе низку благодійних концертів.

34-річний український блогер та співак Володимир Дантес зізнався, що приїхав зі своєю новою ймовірною дівчиною, Дашею Кацуріною до Варшави. Про це гуморист розповів у своїх Instagram-сторіс.

"Ми вирушаємо в благодійний Standup тур в рамках благодійного туру "Доброго вечора, ми з України". Я точно не спізнюся, як це було з Берліном. Тому що я вже приїхав до Варшави. Звідси буду вирушати в усі інші міста і країни", — зізнався колишній чоловік Наді Дорофєєвої

Зокрема у відео Дантес показав і свою хорошу подругу — блогерку та бізнесвумен Дашу Кацуріну. У мережі останні кілька місяців ходять чутки про їхні романтичні стосунки, хоча самі знаменитості офіційних заяв щодо цього не робили.

[ + – ] Володимир Дантес [ + – ] Даша Кацуріна

Український співак зізнався, що Даша теж буде на концерті і вона вже придбала квитки.

"Я хочу записати сторіс з цією жінкою, але вона каже, що жахливе світло", — розповів Дантес.

Як відомо, Даша Кацуріна разом зі своїми двома дітьми практично повністю перебралася до столиці Польщі. У Варшаві її старша донька Саша цього року піде до школи.

[ + – ] Володимир Дантес та Даша Кацуріна

У березні і Володимир Дантес, і Даша Кацуріна оголосили про свої розлученні. І якщо від союзу Дантес-Дорофєєва не залишилося дітей, то Даша Кацуріна виховує двох неповнолітніх дітей від київського бізнесмена Михайла Кацуріна, який наразі перебуває в романтичних стосунках з Надею Дорофєєвою.

Нагадаємо, Даша Кацуріна поділилася дуже особистими знімками з Володимиром Дантесом.

Також Фокус писав про спільну публічну заяву Даші Кацуріної та Володимира Дантеса, яку вони зробили разом напередодні.