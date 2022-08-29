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Стиль життя

Володимир Дантес поїхав з Дашею Кацуріною до Варшави (фото)

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Фото: vladimirdantes | Володимир Дантес та Даша Кацуріна

Гуморист проведе низку благодійних концертів.

34-річний український блогер та співак Володимир Дантес зізнався, що приїхав зі своєю новою ймовірною дівчиною, Дашею Кацуріною до Варшави. Про це гуморист розповів у своїх Instagram-сторіс.

"Ми вирушаємо в благодійний Standup тур в рамках благодійного туру "Доброго вечора, ми з України". Я точно не спізнюся, як це було з Берліном. Тому що я вже приїхав до Варшави. Звідси буду вирушати в усі інші міста і країни", — зізнався колишній чоловік Наді Дорофєєвої

Зокрема у відео Дантес показав і свою хорошу подругу — блогерку та бізнесвумен Дашу Кацуріну. У мережі останні кілька місяців ходять чутки про їхні романтичні стосунки, хоча самі знаменитості офіційних заяв щодо цього не робили.

Володимир Дантес
Володимир Дантес
Даша Кацуріна
Даша Кацуріна

Український співак зізнався, що Даша теж буде на концерті і вона вже придбала квитки.

"Я хочу записати сторіс з цією жінкою, але вона каже, що жахливе світло", — розповів Дантес.

Як відомо, Даша Кацуріна разом зі своїми двома дітьми практично повністю перебралася до столиці Польщі. У Варшаві її старша донька Саша цього року піде до школи.

Володимир Дантес та Даша Кацуріна
Володимир Дантес та Даша Кацуріна

У березні і Володимир Дантес, і Даша Кацуріна оголосили про свої розлученні. І якщо від союзу Дантес-Дорофєєва не залишилося дітей, то Даша Кацуріна виховує двох неповнолітніх дітей від київського бізнесмена Михайла Кацуріна, який наразі перебуває в романтичних стосунках з Надею Дорофєєвою.

Нагадаємо, Даша Кацуріна поділилася дуже особистими знімками з Володимиром Дантесом.

Також Фокус писав про спільну публічну заяву Даші Кацуріної та Володимира Дантеса, яку вони зробили разом напередодні.