"Люблю". Даша Кацуріна поділилася особистими знімками з Володимиром Дантесом (фото)

Зіркових друзів давно підозрювали у романтичних стосунках.

Українська блогерка та рестораторка Даша Кацуріна поділилася кумедними фото зі співаком Володимиром Дантесом.

Колишня дружина Міші Кацуріна оприлюднила фото з Володимиром Дантесом та своєю подругою, на яких вони виглядають дуже щасливими. Відомо, що в подруги бізнесвумен був день народження, тому дівчина вирішила привітати її в інста-сторіз.

[ + – ] Даша Кацуріна поділилася особистими знімками з Володимиром Дантесом

Кацуріну та Дантеса давно підозрюють у романтичних стосунках після їх двох гучних розлучень у березні 2022. Український музикант оголосив про розрив зі співачкою Надею Дорофєєвою. Тим часом Даша Кацуріна розлучилася з київським ресторатором та батьком двох її дітей Михайлом Кацуріним.

[ + – ] Володимир Дантес раніше ділився фото поцілунків з Дашею Кацуріною

І якщо Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін, яких довго підозрювали у стосунках, уже офіційно підтвердили свій роман, то Володимир та Даша лише дають прозорі натяки своїм прихильникам. Вони проводять багато часу разом та діляться особистими кадрами, проте публічно про свої почуття досі не сказали, чого очікують тисячі підписників знаменитостей у соцмережах.

Нагадаємо, Даша Кацуріна засвітилася разом з Володимиром Дантесом за кордоном.

Також Фокус писав про несподівану заяву Даші Кацуріної та Володимира Дантеса.