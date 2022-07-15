Даша Кацуріна засвітилася разом з Дантесом в Ізраїлі (фото)

Пара вкотре підігріває чутки про свої романтичні стосунки.

Українська блогерка та рестораторка Даша Кацуріна засвітилася разом з Володимиром Дантесом в Ізраїлі. Про це вона розповіла у своїх Instagram-сторіс.

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Кацуріна поділилася відео з благодійного виступу українського співака в Тель-Авіві, куди Дантес прибув, аби дати низку виступів та зібрати кошти для України.

Свій стендап Володимир почав зі згадки жахливого обстрілу центру Вінниці напередодні.

[ + – ] Володимир Дантес у Тель-Авіві [ + – ] Володимир Дантес у Тель-Авіві

"Били по нациках. Там загинули, за офіційною інформацією, 20 осіб, 50 поранених. Серед них три дитини, одне немовля загинуло. Мати залишилася без ноги, на її очах загинула її дитина", — почав артист.

За словами Даші Кацуріної, Дантес планував скасувати свій виступ, проте вирішив не зупинятися, "тому що ми повинні говорити, боротися, донатити! Тому що ми — українці і ми переможемо".

Зокрема перед стендапом публіка в залі вшанувала загиблих хвилиною мовчання.

[ + – ] Даша Кацуріна та її колишній чоловік Михайло

У березні 2022 і Даша, і Володимир закінчили свої багаторічні стосунки. І якщо у Дантеса та Наді Дорофєєвої не було дітей, то у Даші та Михайла Кацуріна підростають син та донька.

Уже влітку цього ж року Дорофєєва та Кацурін підтвердили свій роман, а щодо Дантеса та Даші Кацуріної, фанати поки лише припускають ймовірність існування почуттів між ними.

Нагадаємо, Даша Кацуріна підігріла чутки про ймовірний роман з Володимиром Дантесом. Блогерка поділилася відвертим фото, на якому видні чоловічі руки з тату, дуже схожим на Дантесове.

Також Фокус уважно стежить за розвитком роману Наді Дорофєєвої та Михайла Кацуріна. Нещодавно українська співачка поділилася новим фото з коханим.