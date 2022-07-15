Даша Кацуріна засвітилася разом з Дантесом в Ізраїлі (фото)
Пара вкотре підігріває чутки про свої романтичні стосунки.
Українська блогерка та рестораторка Даша Кацуріна засвітилася разом з Володимиром Дантесом в Ізраїлі. Про це вона розповіла у своїх Instagram-сторіс.
Кацуріна поділилася відео з благодійного виступу українського співака в Тель-Авіві, куди Дантес прибув, аби дати низку виступів та зібрати кошти для України.
Свій стендап Володимир почав зі згадки жахливого обстрілу центру Вінниці напередодні.
"Били по нациках. Там загинули, за офіційною інформацією, 20 осіб, 50 поранених. Серед них три дитини, одне немовля загинуло. Мати залишилася без ноги, на її очах загинула її дитина", — почав артист.
За словами Даші Кацуріної, Дантес планував скасувати свій виступ, проте вирішив не зупинятися, "тому що ми повинні говорити, боротися, донатити! Тому що ми — українці і ми переможемо".
Зокрема перед стендапом публіка в залі вшанувала загиблих хвилиною мовчання.
У березні 2022 і Даша, і Володимир закінчили свої багаторічні стосунки. І якщо у Дантеса та Наді Дорофєєвої не було дітей, то у Даші та Михайла Кацуріна підростають син та донька.
Уже влітку цього ж року Дорофєєва та Кацурін підтвердили свій роман, а щодо Дантеса та Даші Кацуріної, фанати поки лише припускають ймовірність існування почуттів між ними.
Нагадаємо, Даша Кацуріна підігріла чутки про ймовірний роман з Володимиром Дантесом. Блогерка поділилася відвертим фото, на якому видні чоловічі руки з тату, дуже схожим на Дантесове.
Також Фокус уважно стежить за розвитком роману Наді Дорофєєвої та Михайла Кацуріна. Нещодавно українська співачка поділилася новим фото з коханим.