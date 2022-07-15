Даша Кацурина засветилась вместе с Дантесом в Израиле (фото)
Пара снова подогревает слухи о своих романтических отношениях.
Украинская блогер и ресторатор Даша Кацурина засветилась вместе с Владимиром Дантесом в Израиле. Об этом она рассказала в своих Instagram -сторис.
Кацурина поделилась видео с благотворительного выступления украинского певца в Тель-Авиве, куда Дантес прибыл, чтобы дать ряд выступлений и собрать средства для Украины.
Свой стендап Владимир начал с упоминания ужасных обстрелов центра Винницы накануне.
"Били по нацикам. Там погибли, по официальной информации, 20 человек, 50 раненых. Среди них три ребенка, один младенец погиб. Мать осталась без ноги, на ее глазах погиб ее ребенок", — начал артист.
По словам Даши Кацуриной, Дантес планировал отменить свое выступление, однако решил не останавливаться, "потому что мы должны говорить, бороться, донатить! Потому что мы украинцы и мы победим".
В частности, перед стендапом публика в зале почтила память погибших минутой молчания.
В марте 2022 и Даша, и Владимир закончили свои многолетние отношения. И если у Дантеса и Нади Дорофеевой не было детей, то у Даши и Михаила Кацурина подрастают сын и дочь.
Уже летом этого же года Дорофеева и Кацурин подтвердили свой роман, а в отношении Дантеса и Даши Кацуриной, фанаты пока лишь предполагают вероятность существования чувств между ними.
Напомним, Даша Кацурина подогрела слухи о предполагаемом романе с Владимиром Дантесом. Блогер поделилась откровенным фото, на котором видны мужские руки с тату, как у Дантеса.
Также Фокус пристально следит за развитием романа Нади Дорофеевой и Миши Кацурина. Недавно украинская певица поделилась новым фото с возлюбленным.