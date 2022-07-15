Даша Кацурина засветилась вместе с Дантесом в Израиле (фото)

Пара снова подогревает слухи о своих романтических отношениях.

Украинская блогер и ресторатор Даша Кацурина засветилась вместе с Владимиром Дантесом в Израиле. Об этом она рассказала в своих Instagram -сторис.

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Кацурина поделилась видео с благотворительного выступления украинского певца в Тель-Авиве, куда Дантес прибыл, чтобы дать ряд выступлений и собрать средства для Украины.

Свой стендап Владимир начал с упоминания ужасных обстрелов центра Винницы накануне.

[ + – ] Владимир Дантес в Тель-Авиве [ + – ] Владимир Дантес в Тель-Авиве

"Били по нацикам. Там погибли, по официальной информации, 20 человек, 50 раненых. Среди них три ребенка, один младенец погиб. Мать осталась без ноги, на ее глазах погиб ее ребенок", — начал артист.

По словам Даши Кацуриной, Дантес планировал отменить свое выступление, однако решил не останавливаться, "потому что мы должны говорить, бороться, донатить! Потому что мы украинцы и мы победим".

В частности, перед стендапом публика в зале почтила память погибших минутой молчания.

[ + – ] Даша Кацурина и ее бывший муж Михаил

В марте 2022 и Даша, и Владимир закончили свои многолетние отношения. И если у Дантеса и Нади Дорофеевой не было детей, то у Даши и Михаила Кацурина подрастают сын и дочь.

Уже летом этого же года Дорофеева и Кацурин подтвердили свой роман, а в отношении Дантеса и Даши Кацуриной, фанаты пока лишь предполагают вероятность существования чувств между ними.

Напомним, Даша Кацурина подогрела слухи о предполагаемом романе с Владимиром Дантесом. Блогер поделилась откровенным фото, на котором видны мужские руки с тату, как у Дантеса.

Также Фокус пристально следит за развитием романа Нади Дорофеевой и Миши Кацурина. Недавно украинская певица поделилась новым фото с возлюбленным.