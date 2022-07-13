Надя Дорофеева поделилась новым фото с Михаилом Кацуриным

Пара подтвердила свои романтические отношения в июне 2022.

Украинская певица Надя Дорофеева опубликовала новый кадр со своим возлюбленным, киевским ресторатором Михаилом Кацуриным.

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На фото артистка улыбается перед поцелуем с бойфрендом. Для романтической прогулки Надя выбрала total black образ с чёрной бейсболкой. Тем временем Кацурин надел светло-зеленую кепку.

Отметим, что Надя Дорофеева ограничила своим подписчикам возможность комментировать новое фото. Однако снимок набрал более 130 тысяч лайков менее чем за сутки.

"👀", — очень лаконично подписала пост артистка и отметила на фото профиль Михаила Кацурина.

[ + – ] Надя Дорофеева и Михаил Кацурин

Пара подтвердила свои отношения в июне 2022 после нескольких месяцев подозрений в Сети. В марте этого же года Надя Дорофеева развелась со своим бывшим возлюбленным, украинским певцом Владимиром Дантесом. Практически сразу о разрыве с уже бывшей женой сообщил и Михаил Кацурин.

Напомним, хороший друг Нади Дорофеевой прокомментировал ее новые отношения и отметил, что у певицы больше денег, чем у всех остальных в их любовном "четырехугольнике".

Также Фокус писал о предполагаемом романе между Владимиром Дантесом и Дашей Кацуриной. Накануне бизнесвумен поделилась откровенным фото, на котором ей заплетает косы мужчина с идентичным тату, как у Дантеса.