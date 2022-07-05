"У Нади больше денег, чем у всех остальных". Друг Дорофеевой прокомментировал ее новые отношения

Певица встречается с киевским бизнесменом Михаилом Кацуриным.

Украинский телеведущий Андрей Шабанов высказался по поводу развода певицы Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса.

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Хороший друг артистки отметил, что знает гораздо больше, однако не будет рассказывать подробности широкой публике.

"Надя, ты будешь мне должна после этого эфира очень много денег, чтобы я ничего не рассказывал. У Нади больше денег, чем у всех остальных в этом четырехугольнике", — прокомментировал новые отношения украинской певицы Андрей Шабанов. Под четырехугольником, судя по всему, радиоведущий имел в виду саму Надю, ее бывшего мужа Владимира Дантеса, нового бойфренда Мишу Кацурина и его бывшую жену Дашу Кацурину.

На вопрос ведущего шоу, знает ли Андрей какие-нибудь детали о новом романе Дорофеевой и разводе с Владимиром Дантесом, Шабанов ответил, что не будет раскрывать всех секретов.

"Конечно, но я не расскажу. Они держали все в секрете. Если там что-то и происходило, я ничего не знал. Для меня это был сюрприз. Война – большой стресс. И ты начинаешь понимать – если не сейчас, то когда? Решение, которое ты откладывал, принимаешь и делаешь этот шаг. Мне кажется, у них именно так произошло", — добавил Андрей Шабанов.

[ + – ] Андрей Шабанов прокомментировал новый роман Нади Дорофеевой

Надя Дорофеева и Владимир Дантес объявили о своем разводе в марте 2022, однако на самом деле разрыв у пары произошел гораздо раньше. Через несколько месяцев певица подтвердила свои новые романтические отношения с киевским ресторатором Михаилом Кацуриным. Тем временем Дантес подогревает слухи о "передружбе" с бывшей женой нового бойфренда Дорофеевой.

[ + – ] Надя Дорофеева подтвердила новые романтические отношения Фото: nadyadorofeeva

Напомним, Владимир Дантес рассказал, как пережил разрыв с Дорофеевой после 10 лет отношений.

Также Фокус писал об обращении Нади Дорофеевой к бывшему возлюбленному в день его рождения.