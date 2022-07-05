"У Наді більше грошей, ніж у всіх інших". Друг Дорофєєвої прокоментував її нові стосунки

Співачка зустрічається з київським бізнесменом Михайлом Кацуріним.

Український телеведучий Андрій Шабанов висловився щодо розлучення співачки Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса.

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Хороший друг артистки зазначив, що знає набагато більше, проте не буде розповідати подробиці широкому загалу.

"Надю, ти будеш мені винна після цього ефіру дуже багато грошей, щоб я нічого не розповідав. У Наді більше грошей, ніж у всіх інших у цьому чотирикутнику", — прокоментував нові стосунки української співачки Андрій Шабанов. Під чотирикутником, судячи з усього, радіоведучий мав на увазі саму Надю, її колишнього чоловіка Володимира Дантеса, нового бойфренда Мішу Кацуріна та його колишню дружину Дашу Кацуріну.

На запитання ведучого шоу, чи знає Андрій якісь деталі про новий роман Дорофєєвої та розлучення з Володимиром Дантесом, Шабанов відповів, що не буде розкривати всіх секретів.

"Звісно, але я не розповім. Вони тримали все у секреті. Якщо там щось і відбувалося, я нічого не знав. Для мене це був сюрприз. Війна – великий стрес. І ти починаєш розуміти – якщо не зараз, то коли? І якесь рішення, яке ти відкладав, приймаєш і робиш цей крок. Мені здається, у них саме так сталося", — додав Андрій Шабанов.

[ + – ] Андрій Шабанов прокоментував новий роман Наді Дорофєєвої

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес оголосили про своє розлучення у березні 2022, проте насправді розрив у пари стався набагато раніше. За кілька місяців після цього співачка підтвердила свої нові романтичні стосунки з київським ресторатором Михайлом Кацуріним. Тим часом Дантес підігріває чутки про "передружбу" з колишньою дружиною нового бойфренда Дорофєєвої.

[ + – ] Надя Дорофєєва підтвердила нові романтичні стосунки Фото: nadyadorofeeva

Нагадаємо, Володимир Дантес розповів, як пережив розрив з Дорофєєвою після 10 років стосунків.

Також Фокус писав про звернення Наді Дорофєєвої до колишнього коханого у день його народження.