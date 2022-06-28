Надя Дорофєєва привітала Володимира Дантеса з днем народження (фото)

Після розставання пара пообіцяла, що вони залишаться найкращими друзями.

Українська співачка Надя Дорофєєва привітала свого колишнього чоловіка Володимира Дантеса (Гудкова) з 34-м днем народження. Звернення вона опублікувала на Instagram-сторінці з понад 5 млн підписників.

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"З днем народження тебе. Знаю, як багато ти ще зробиш всього крутого. Нехай всі твої мрії здійсняться", — написала 32-річна українська артистка та опублікувала фото іменинника.

[ + – ] Надя Дорофєєва привітала Володимира Дантеса з днем народження

Зокрема артистка звернулася до свого колеги з цеху Артема Пивоварова та привітала його з днем народження. Нещодавно музиканти записали спільну пісню "Думи" на слова українського класика Тараса Шевченка.

Третім "іменинником" дня стала Конституція України. То ж Дорофєєва привітала всіх українців з цим важливим для кожного громадянина днем.

"Зараз кожен українець, як ніколи, відчуває ціну власних прав та свобод! Адже кожен виборює їх на своєму фронті. З Днем Конституції, рідні!" — звернулася до українців співачка.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес оголосили про своє розлучення у березні 2022. Вони пообіцяли своїм прихильникам, що залишаться найкращими друзями. То ж, судячи з публічних привітань одне одного з днями народження, так і сталося.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва підтвердила свої нові романтичні стосунки з київським ресторатором Михайлом Кацуріним. Артистка опублікувала перше спільне публічне фото у ролі пари.

Також Фокус писав про новий ймовірний роман Володимира Дантеса. Співака підозрюють у стосунках з колишньою дружиною нового бойфренда Дорофєєвої.