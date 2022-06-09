Володимир Дантес та Даша Кацуріна показали каблучки на пальцях (фото)

Навесні Даша розлучилася зі своїм чоловіком, а Володимир — з Надею Дорофєєвою.

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Після двох гучних розлучень у березні фанати продовжують шукати натяки на нові стосунки Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса. Якщо Надю "впіймали" в обіймах київського ресторатора Міші Кацуріна на вулицях Барселони, то Володимир Дантес прямих доказів ще не надав. Проте фанати співака помітили цікаву деталь в його Instagram-сторіс.

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Як з'ясували прихильники Дантеса, він та Даша Кацуріна (колишня дружина нового бойфренда Наді Дорофєєвої) носять однакові каблучки, ще й на безіменних пальцях, як це роблять одружені люди. Відповідне відео виклали в соцмережу TikTok.

[ + – ] Даша Кацуріна та Володимир Дантес носять однакові каблучки [ + – ] Даша Кацуріна та Володимир Дантес носять однакові каблучки

У березні 2022 в один день про своє розлучення оголосили Надя Дорофєєва з Володимиром Дантесом та Даша і Міша Кацуріни. Пари раніше дружили між собою, проте наразі їх підозрюють у тому, що вони обмінялися партнерами. При тому, що Дорофєєва та Дантес заявили, що вони розходяться найкращими друзями та не тримають образ одне на одного.

Нагадаємо, Даша Кацуріна зробила відверту заяву та зізналася, що її зрадили. Тепер жінка виховує двох дітей сама.

Також Фокус писав про інші докази ймовірного роману Володимира Дантеса та Даші Кацуріної. Пара часто проводить разом час.