Колишня дружина нового бойфренда Дорофєєвої зробила відверту заяву

Наразі жінка виховує двох дітей сама.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Київська рестораторка Даша Кацуріна зізналася, що її зрадили. Про це вона повідомила у своєму Instagram.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

"Я обіцяла своєму психотерапевту тут не страждати, але повномасштабна війна у твоїй країні, зрада та розлучення з двома дітьми – це важко :/", — зазначила Даша Кацуріна, додавши до публікації скріншот відеоконференції зі своєю старшою донькою.

А в одному з останніх постів ексдружина Міші Кацуріна показала фото з меншим сином у Португалії та зізналася, що повертається до України, адже відчуває необхідність знову взятися за роботу.

[ + – ] Даша Кацуріна зі старшою донькою

Даша Кацуріна виховує двох дітей від союзу з київським ресторатором Михайлом Кацуріним. Вони оголосили про своє розлучення у березні 2022, як і пара Дантес-Дорофєєва. Зіркові подружжя дружили між собою та разом літали на відпочинок.

[ + – ] Володимир Дантес привітав Дашу Кацуріну з днем народження

Проте після звістки в один день про розрив фанати помітили на вулицях Барселони Надю Дорофєєву в обіймах Міші Кацуріна. Що одразу стало приводом для чуток про їхні романтичні стосунки.

Жоден з чотирьох публічно не коментував можливість нових романів, проте Надя Дорофєєва заявляла, що вже готова до нових стосунків.

Тим часом Володимира Дантеса підозрюють у романі з Дашею Кацуріною. Користувачі мережі провели власне розслідування, у якому виявили за татуюваннями, що колишні друзі часто проводять час разом.