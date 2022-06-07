Колишня дружина нового бойфренда Дорофєєвої зробила відверту заяву
Наразі жінка виховує двох дітей сама.
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Київська рестораторка Даша Кацуріна зізналася, що її зрадили. Про це вона повідомила у своєму Instagram.
"Я обіцяла своєму психотерапевту тут не страждати, але повномасштабна війна у твоїй країні, зрада та розлучення з двома дітьми – це важко :/", — зазначила Даша Кацуріна, додавши до публікації скріншот відеоконференції зі своєю старшою донькою.
А в одному з останніх постів ексдружина Міші Кацуріна показала фото з меншим сином у Португалії та зізналася, що повертається до України, адже відчуває необхідність знову взятися за роботу.
Даша Кацуріна виховує двох дітей від союзу з київським ресторатором Михайлом Кацуріним. Вони оголосили про своє розлучення у березні 2022, як і пара Дантес-Дорофєєва. Зіркові подружжя дружили між собою та разом літали на відпочинок.
Проте після звістки в один день про розрив фанати помітили на вулицях Барселони Надю Дорофєєву в обіймах Міші Кацуріна. Що одразу стало приводом для чуток про їхні романтичні стосунки.
Жоден з чотирьох публічно не коментував можливість нових романів, проте Надя Дорофєєва заявляла, що вже готова до нових стосунків.
Тим часом Володимира Дантеса підозрюють у романі з Дашею Кацуріною. Користувачі мережі провели власне розслідування, у якому виявили за татуюваннями, що колишні друзі часто проводять час разом.