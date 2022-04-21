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Надя Дорофєєва відверто розповіла про розлучення з Дантесом і нові стосунки

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Фото: nadyadorofeeva | Надя Дорофєєва

Знаменитість зізналася, що готова до нових стосунків.

Українська співачка Надя Дорофєєва дала інтерв'ю, у якому розповіла про причини розлучення з Володимиром Дантесом і перспективу нових стосунків.

2022 рік знаменитість оголосила роком сміливості. Адже в Наді планувався вихід великого сольного альбому та круті колаборації. Проте все перекрила війна.

Зокрема Дорофєєва зізналася, чому вони з Володимиром Дантесом повідомили про розлучення саме під час війни.

Надя Дорофєєва розповіла про розлучення з Володимиром Дантесом та перспективу нових стосунків

На запитання журналістки про те, чи не думали вони з чоловіком відкласти новину на більш мирний час, артистка відповіла: "Ні, не думали, бо йде війна, і хоч іде війна, ми дихаємо, живемо, їмо, навіть щось дивимося. Я завжди досить відверта зі своїми шанувальниками. І я не думаю, що ми когось образили тим, що ми сказали з Вовою про те, що ми вже не разом, але ми дуже поважаємо одне одного".

Володимир Дантес і Надя Дорофєєва були одружені протягом семи років
Володимир Дантес і Надя Дорофєєва були одружені протягом семи років
Фото: nadyadorofeeva

Співачка додала, що вони розійшлися ще до війни. Оскільки стало важко відповідати всім на запитання про одне одного, подружжя вирішило не обманювати своїх друзів і прихильників та розповісти всю правду.

Зокрема 32-річна артистка зізналася, що готова до нових романтичних стосунків.

"Так, готова. Я готова, але дуже хочу додому", — розповіла Надя.

Також Дорофєєва розповіла про перший жах побаченої на власні очі війни. За словами співачки, коли вони з друзями їхали з Києва, то зустріли військових, які її впізнали. Й усвідомлення того, що ці молоді гарні хлопці йдуть на війну, стало першим поштовхом до депресії Наді.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва та Володимир Дантес оголосили про своє розлучення. За словами зіркової пари, вони залишаються хорошими друзями.

Згодом Надю Дорофєєву помітили в компанії її давнього друга — київського ресторатора Міші Кацуріна. Пару помітили в Іспанії, коли вони обіймалися. Нового бойфренда співачки звинувачують у махінаціях і втечі з країни під час дії воєнного стану.